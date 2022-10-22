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https://sputniknews.com.tr/20221022/kilicdaroglundan-erdogana-yanit-kanun-teklifini-destekle-ne-referandumu-1062601655.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medyadan yanıt verdi. "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:29+0300
2022-10-22T19:31+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Paylaşımında, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/cumhurbaskani-erdogan-milletimizin-gunluk-hayat-kalitesini-eser-ve-hizmet-siyasetimizle-yukselttik--1062596212.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu

19:29 22.10.2022 (güncellendi: 19:31 22.10.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medyadan yanıt verdi. "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, "Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Paylaşımında, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
POLİTİKA
Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifi kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır
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