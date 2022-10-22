https://sputniknews.com.tr/20221022/kilicdaroglundan-erdogana-yanit-kanun-teklifini-destekle-ne-referandumu-1062601655.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medyadan yanıt verdi. "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:29+0300
2022-10-22T19:29+0300
2022-10-22T19:31+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Paylaşımında, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/cumhurbaskani-erdogan-milletimizin-gunluk-hayat-kalitesini-eser-ve-hizmet-siyasetimizle-yukselttik--1062596212.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu
19:29 22.10.2022 (güncellendi: 19:31 22.10.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medyadan yanıt verdi. "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, "Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Paylaşımında, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti.