Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifi kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır
16:40 22.10.2022 (güncellendi: 17:26 22.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sunacağımız anayasa değişikliği teklifi, yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-Milletimizin günlük hayat kalitesini eser ve hizmet siyasetimizle yükselttik.
-Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil.
-Sapkın akımlara karşı ailenin de korunmasını içeren bir anayasa değişikliğinin hazırlığına başladı. Kabul edilirse önemli bir kazanım olmuş olacak.
-Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin
-(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na)Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.
-Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-Milletimizin günlük hayat kalitesini eser ve hizmet siyasetimizle yükselttik.
-Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık, ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil.
-Sapkın akımlara karşı ailenin de korunmasını içeren bir anayasa değişikliğinin hazırlığına başladı. Kabul edilirse önemli bir kazanım olmuş olacak.
-Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin
-(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na)Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.
-Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız.