Kılıçdaroğlu: Bunlar faizcilerin ağababası, faizcilere çalışıyorlar

"Belediyelerimiz 3 yıl 7 aylık süre içerisinde 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım götürdü. Götürdükleri sosyal yardım miktarı 25 milyar 700 milyon lira. Ne demektir bu, biliyor musunuz, Türkiye'yi bir felaketten, açlıktan, kırımdan çıkartmak demektir. Ekmeği olmayana ekmek, sütü olmayana süt, parası olmayana para, kirasını ödeyemeyene kira, her türlü yardım yapıldı. Aslında iktidarın oturup CHP'li belediyelere teşekkür etmesi lazım. 'Sizin sayenizde bu ülkede derin bir yoksulluk çok fazla hissedilmiyor' demesi lazım. 'Büyük fedakarlıklarla görev yapıyorsunuz' demesi lazım ama engelliyorlar. İstedikleri kadar engellesinler, her engeli, her CHP'li belediye başkanı aşacaktır ve halkına hizmet edecektir, bundan kesinlikle eminim. 840 bin haneye ısınma yardımı, 3 milyon 100 bin haneye gıda yardımı, 745 bin haneye nakdi yardım, 3 milyon 200 bin kişiye 492 milyon lira tutarında ulaşım yardımı yapıldı. Sosyal yardımların özü, sınıfladığımız zaman bu. Ayrıca maske, dezenfektan, bunları saymıyorum, bunlar da ayrıca çok sayıda yapıldı."