https://sputniknews.com.tr/20221022/kilicdaroglu-bunlar-faizcilerin-agababasi-faizcilere-calisiyorlar-1062605415.html

Kılıçdaroğlu: Bunlar faizcilerin ağababası, faizcilere çalışıyorlar

Kılıçdaroğlu: Bunlar faizcilerin ağababası, faizcilere çalışıyorlar

Sivas'ta konuşan konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sivaslı kardeşlerim duysunlar. Senin ödediğin vergilerin büyük bir kısmı içerideki ve dışarıdaki tefecilere... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T21:54+0300

2022-10-22T21:54+0300

2022-10-22T21:55+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının bütün engellemelere rağmen, tarih yazdığını söyledi.Kılıçdaroğlu, Sivas'ta bir düğün salonunda düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun göbeğinde tarihinin acılarına, sevinçlerine bir anlamda ortak olan bir kentte bulunduklarını belirtti.Sivas'ın 8 bin yıllık tarihinin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "8 bin yıllık kadim bir kentte toplantı yapmak güzel bir şey. İnsanları güzel, sağlıklı, tutarlı, diyalog kurabiliyor ve konuşabiliyorsunuz. Sakin bir kent, aynı zamanda acılar ve sevinçler yaşamış. Dolayısıyla böyle bir kentte hep birlikte hem Türkiye'nin sorunlarını çözmek, sorunların çözümüne ilişkin düşüncelerimizi aktarmak ve aynı zamanda sizleri dinlemek için de güzel bir ortam" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Sivas'ın Gök Medresesi, Çifte Minareli Medresesi, Şifaiye Medresesi, Ulu Cami ve Buruciye Medresesi gibi tarihi eserlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Olağanüstü, internete girip 'Acaba Sivas'ın tarihi nedir' diye yazdığınızda bir ansiklopedi kadar bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Elbette ki Sivas'ın aşıkları da Aşık Veysel, onu da rahmetle analım, Anadolu'nun kültürünü sadece Anadolu'ya değil tüm dünyaya tanıtan bir geleneği de yine Sivas'ta görüyoruz" ifadelerini kullandı.Sivas'ın Milli Kurtuluş Savaşı'nın önemli merkezleri arasında yer aldığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Haziran 1919’da şehre geldiğinde Nutuk’taki ifadelerini okuyan Kılıçdaroğlu, Sivas'ın milli kurtuluş hareketinin temel felsefesinin belirlendiği kent olduğunu söyledi.'Sandığa giderken evlatlarınızı düşünün'Kılıçdaroğlu, böylesine güzel bir kentte toplantı yapmanın kendileri için son derece önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Anadolu'nun içerisinin boşaldığını ısrarla dile getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, fabrikaların kapandığını, çiftçilerin üretemez halde olduğunu, köylünün toprağına, arazisine, hayvanına küstüğünü aktardı.Kılıçdaroğlu, çiftçinin ve beslediği hayvanının aç olduğunu söyleyerek, "Böyle bir ortam varken her birimizin oturup düşünmesi lazım. Sıradan vatandaşın, belediye başkanının, muhtarın, kanaat önderlerinin, ticaret odası, esnaf odası başkanlarının da düşünmesi lazım, esnaf kardeşlerimin de düşünmesi lazım" dedi.'Yeni bir anlayışın egemen olması lazım'Daha huzurlu bir Türkiye'de yaşanılması için yeni bir anlayışın egemen olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Sivas'ı çantada keklik görüyorlar'Sivas'ı Karadeniz üzerinden Anadolu'ya bağlayacak Geminbeli Tüneli ile Malatya yolu üzerindeki Yağdonduran Tüneli'nin söz verilmesine rağmen yıllardır açılamadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunların Sivas'ı falan sevdiği yok, Sivas’ı çantada keklik görüyorlar. 'Hiç hizmet götürmesek de nasılsa Sivaslı bize oy verecek' diyorlar" ifadelerini kullandı.Sivas'ın Türkiye'de en çok köye sahip şehir olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:Sivas'taki Demir Çelik Fabrikası'nın akıbetinin yılan hikayesine döndüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, fabrikanın çalışmaması nedeniyle binlerce insanın mağdur olduğunu, Millet İttifakı olarak iktidar olduklarında bu fabrikayı kamu adına alarak çalıştıracaklarını ifade etti.'Yerel yönetimlerde tarih yazıyorsunuz'Kılıçdaroğlu, Ankara-Sivas hızlı tren seferlerinin henüz başlamadığını da aktararak, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, 11'i büyükşehir olmak üzere 248 CHP'li belediye başkanıyla Türkiye nüfusunun yüzde 51.7'sine hizmet etiklerini belirtti.CHP'li belediyelerin yaptığı sosyal hizmetler hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Ülkede 20 yıldır yurt sorununun çözülemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının bu konuya da el attığını ifade etti.Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının göreve geldiğinde 22 öğrenci yurdu bulunduğunu aktararak, bu sayıyı 83'e yükselttiklerini söyledi.Yurt kapasitesinin de öğrenci sayısı olarak yüzde 392 arttığını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, bunun devam edeceğini vurguladı.'Belediye başkanlarımız 162 olan kreş sayısını 380'e çıkarttı'CHP'li belediye başkanlarına yoksul mahallelerden başlayarak kreş açmaları talimatı verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yenilenebilir enerji konusunda da yaptığı çalışmaları anlatarak, 57 belediyenin bu projeyi hayata geçirdiğini ve enerji elde ettiğini, 19 belediyenin de atıklardan enerji ürettiğini aktardı.CHP'li belediyelerde kadın yönetici sayısının 1317'den 2010'a yükseldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kadın yönetici sayısında yüzde 52 artış olduğunu dile getirdi.'211 kilometrelik raylı sistem hayata geçirilecek'Kemal Kılıçdaroğlu, raylı sistemler konusunda da bütün engellemelere rağmen 11 raylı sistemin hayata geçtiğini aktararak, "Toplam uzunluğu 80 kilometre. İnşaatı devam eden 23 hat var, ayrıca bunlar da bittiği zaman 211 kilometrelik bir raylı sistem hayata geçirilecek" ifadesini kullandı.Kentten kırsala kaynak aktarılarak kırsalda yaşayan insanların mutlu olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bir ihmaller zinciri var'Bartın'da yaşanan maden kazasında 41 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir ihmaller zinciri var, öyle gözüküyor. Hiç kimse görevden alınmadı, olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Her ne kadar açıklama yapıyorlarsa da bütün ihmalleri araştırın diyorlarsa da bugün için bunu söylüyorlar ama yarın bunun üstünün kapatılacağını biliyoruz" görüşünü paylaştı.Kılıçdaroğlu, Soma'da yaşanan maden kazasında da 301 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları söyledi:'Türkiye, Cumhuriyet tarihinde bu kadar ağır bir borç yükü altına sokulmamıştı'Türkiye'nin içeride ve dışarda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Anadolu'yu gezdiğini ve nereye dokunsa acı hissedildiğini ifade etti.Kılıçdaroğlu, insanların "açız, ürettik, karşılığını alamıyoruz" dediğini ne sürerek, "Dün Tokat'ta söyledim, bugün de Sivas'ta söyleyeyim, 85 milyon yurttaşımız var, 85 milyona sesleniyorum, Allah aşkına son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesinler. İster şeker fabrikası, ister çimento fabrikası, ister lastik, ister su fabrikası, ne istiyorlarsa. AK Parti iktidarının yani devlet aracılığıyla yapılmış bir tek fabrika göstersinler, bir fabrika bile yok" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin büyümediğini belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:'Bir avuç insana 85 milyar lira faiz ödediler'Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar ağır bir borç yükünün altına girmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bunlar yetmedi, aşmak için şimdi kur korumalı mevduat getirdiler. Mart ayından eylül ayına kadar bir avuç insana 85 milyar lira faiz ödediler. Bunların döviz garantisi, faiz garantisi, vergi ödememe garantisi var" dedi.Kılıçdaroğlu, vatandaşın ekmek alırken vergi ödeyeceğini, kur korumalı mevduat sahibinin milyarlar yatırarak gelir elde edeceğini ve 5 kuruş vergi ödemeyeceğini anlatarak, şu düşünceleri dile getirdi:'6 lider de Türkiye'nin gerçeklerini biliyor'Bütün bunlara rağmen umutsuzluğa düşülmemesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir iktidarın karabasan gibi çöktüğünü de biliyorum, vatandaşın büyük ölçüde daraldığını da biliyorum ama biz bunları aşacağız, Millet İttifakı olarak biz adayız, 6 lider olarak bir aradayız. 6 lider de Türkiye'nin gerçeklerini biliyor, 6 lider de işbirliği yaparak Türkiye'yi bu karabasandan çıkaracağız" diye konuştu.Halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet etmek kadar iyi bir vaka olduğunu bildiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından çalıştay, basına kapalı devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20221022/kilicdaroglundan-erdogana-yanit-kanun-teklifini-destekle-ne-referandumu-1062601655.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu