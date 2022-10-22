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https://sputniknews.com.tr/20221022/johnson-tatilini-yarida-kesip-ingiltereye-dondu-1062606268.html
Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik için seçim süreci de başladı. Yeniden aday olacağı konuşulan... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T22:05+0300
2022-10-22T22:05+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
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Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık için yarış hızlandı.Yeniden liderlik için aday olacağı konuşulan eski Başbakan Boris Johnson, yurt dışı tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.Johnson, artan eleştiriler üzerine geçen temmuz ayında başbakanlık görevinden ayrılmıştı.Ancak Muhafazakar Parti'deki yeni eğilim, Johnson'a Karayipler tatilini yarıda kestirdi.Londra'nın Gatwick Havaalanında görülen Johnson, aracına binerken el sallayarak basına poz verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/britanyada-savunma-bakani-ben-wallacetan-boris-johnsonin-basbakanliga-geri-donmesine-destek--1062567252.html
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ingiltere, boris johnson
ingiltere, boris johnson

Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü

22:05 22.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik için seçim süreci de başladı. Yeniden aday olacağı konuşulan eski Başbakan Johnson, tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.
Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık için yarış hızlandı.
Yeniden liderlik için aday olacağı konuşulan eski Başbakan Boris Johnson, yurt dışı tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.
Johnson, artan eleştiriler üzerine geçen temmuz ayında başbakanlık görevinden ayrılmıştı.
Ancak Muhafazakar Parti'deki yeni eğilim, Johnson'a Karayipler tatilini yarıda kestirdi.
Londra'nın Gatwick Havaalanında görülen Johnson, aracına binerken el sallayarak basına poz verdi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
DÜNYA
Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Boris Johnson'ın başbakanlığa geri dönmesine destek
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