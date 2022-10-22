https://sputniknews.com.tr/20221022/johnson-tatilini-yarida-kesip-ingiltereye-dondu-1062606268.html
Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik için seçim süreci de başladı. Yeniden aday olacağı konuşulan... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T22:05+0300
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dünya
ingiltere
boris johnson
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Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık için yarış hızlandı.Yeniden liderlik için aday olacağı konuşulan eski Başbakan Boris Johnson, yurt dışı tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.Johnson, artan eleştiriler üzerine geçen temmuz ayında başbakanlık görevinden ayrılmıştı.Ancak Muhafazakar Parti'deki yeni eğilim, Johnson'a Karayipler tatilini yarıda kestirdi.Londra'nın Gatwick Havaalanında görülen Johnson, aracına binerken el sallayarak basına poz verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/britanyada-savunma-bakani-ben-wallacetan-boris-johnsonin-basbakanliga-geri-donmesine-destek--1062567252.html
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ingiltere, boris johnson
Johnson tatilini yarıda kesip İngiltere'ye döndü
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İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik için seçim süreci de başladı. Yeniden aday olacağı konuşulan eski Başbakan Johnson, tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.
Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık için yarış hızlandı.
Yeniden liderlik için aday olacağı konuşulan eski Başbakan Boris Johnson, yurt dışı tatilini yarıda keserek ülkesine döndü.
Johnson, artan eleştiriler üzerine geçen temmuz ayında başbakanlık görevinden ayrılmıştı.
Ancak Muhafazakar Parti'deki yeni eğilim, Johnson'a Karayipler tatilini yarıda kestirdi.
Londra'nın Gatwick Havaalanında görülen Johnson, aracına binerken el sallayarak basına poz verdi.