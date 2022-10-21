https://sputniknews.com.tr/20221021/britanyada-savunma-bakani-ben-wallacetan-boris-johnsonin-basbakanliga-geri-donmesine-destek--1062567252.html

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Boris Johnson'ın başbakanlığa geri dönmesine destek

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Boris Johnson'ın başbakanlığa geri dönmesine destek

Liz Truss'ın Muhafazakar Parti lideri seçilerek başbakan koltuğuna oturmasından 45 gün sonra istifasını açıklaması nedeniyle 28 Ekim'de düzenlenecek liderlik... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T14:34+0300

2022-10-21T14:34+0300

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dünya

ben wallace

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boris johnson

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Britanya'da skandallar ve çalkantılarla malul Muhafazakar Parti açısından en aklı başında isim gibi görünen Savunma Bakanı Ben Wallace, yazınki parti liderliği yarışındaki gibi gelecek hafta yapılacak oylamada da aday olmayacağını belirtti. Sky News'a konuşan Wallace, 'genel seçimleri kazanabilecek kişi olduğundan liderlik yarışında eski Başbakan Boris Johnson'ı desteklemeye meylettiğini' söyledi. Wallace, bu eğiliminde, 'Boris Johnson'ın 2019 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanarak halktan yetki almasının ve gelecek seçimleri kazanacak kabiliyette olmasının' rol oynadığını belirtti. Savunma Bakanı, "Meşruiyet meselesini ve gelecek seçimi kimin kazanabileceğini düşünmemiz lazım" dedi.

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ben wallace, liz truss, boris johnson