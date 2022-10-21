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https://sputniknews.com.tr/20221021/britanyada-savunma-bakani-ben-wallacetan-boris-johnsonin-basbakanliga-geri-donmesine-destek--1062567252.html
Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Boris Johnson'ın başbakanlığa geri dönmesine destek
Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Boris Johnson'ın başbakanlığa geri dönmesine destek
Liz Truss'ın Muhafazakar Parti lideri seçilerek başbakan koltuğuna oturmasından 45 gün sonra istifasını açıklaması nedeniyle 28 Ekim'de düzenlenecek liderlik... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T14:34+0300
2022-10-21T14:48+0300
dünya
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Britanya'da skandallar ve çalkantılarla malul Muhafazakar Parti açısından en aklı başında isim gibi görünen Savunma Bakanı Ben Wallace, yazınki parti liderliği yarışındaki gibi gelecek hafta yapılacak oylamada da aday olmayacağını belirtti. Sky News'a konuşan Wallace, 'genel seçimleri kazanabilecek kişi olduğundan liderlik yarışında eski Başbakan Boris Johnson'ı desteklemeye meylettiğini' söyledi. Wallace, bu eğiliminde, 'Boris Johnson'ın 2019 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanarak halktan yetki almasının ve gelecek seçimleri kazanacak kabiliyette olmasının' rol oynadığını belirtti. Savunma Bakanı, "Meşruiyet meselesini ve gelecek seçimi kimin kazanabileceğini düşünmemiz lazım" dedi.
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ben wallace, liz truss, boris johnson
ben wallace, liz truss, boris johnson

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'tan Boris Johnson'ın başbakanlığa geri dönmesine destek

14:34 21.10.2022 (güncellendi: 14:48 21.10.2022)
© AAİngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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Liz Truss'ın Muhafazakar Parti lideri seçilerek başbakan koltuğuna oturmasından 45 gün sonra istifasını açıklaması nedeniyle 28 Ekim'de düzenlenecek liderlik seçiminin anahtar isminden kritik açıklama geldi.
Britanya'da skandallar ve çalkantılarla malul Muhafazakar Parti açısından en aklı başında isim gibi görünen Savunma Bakanı Ben Wallace, yazınki parti liderliği yarışındaki gibi gelecek hafta yapılacak oylamada da aday olmayacağını belirtti.
Sky News'a konuşan Wallace, 'genel seçimleri kazanabilecek kişi olduğundan liderlik yarışında eski Başbakan Boris Johnson'ı desteklemeye meylettiğini' söyledi.
Wallace, bu eğiliminde, 'Boris Johnson'ın 2019 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanarak halktan yetki almasının ve gelecek seçimleri kazanacak kabiliyette olmasının' rol oynadığını belirtti.
Savunma Bakanı, "Meşruiyet meselesini ve gelecek seçimi kimin kazanabileceğini düşünmemiz lazım" dedi.
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