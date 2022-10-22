https://sputniknews.com.tr/20221022/david-beckhamdan-spor-markasina-20-milyon-dolarlik-dava--1062590600.html
David Beckham'dan spor markasına 20 milyon dolarlık dava
David Beckham'dan spor markasına 20 milyon dolarlık dava
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, bir spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T03:32+0300
2022-10-22T03:32+0300
2022-10-22T03:32+0300
spor
david beckham
dava
dolar
marka
futbol
greg norman
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Futbolun efsane isimlerinden David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman, F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı.2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrat kapsamında 1.5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.NTV'nin The Blast'ten aktardığına göre Beckham, markanın kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Futbolcuyu temsil eden fitness markasının, ünlü ismin tanınırlılığından yararlandığı belirtildi.Sporcunun markanın sosyal medya reklamlarında oynadığı ve marka lansmanlarında yer aldığı biliniyor.
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david beckham, dava, dolar, marka, futbol, greg norman
david beckham, dava, dolar, marka, futbol, greg norman
David Beckham'dan spor markasına 20 milyon dolarlık dava
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Eski İngiliz futbolcu David Beckham, bir spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı.
Futbolun efsane isimlerinden David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman, F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı.
2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrat kapsamında 1.5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.
NTV'nin The Blast'ten aktardığına göre Beckham, markanın kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Futbolcuyu temsil eden fitness markasının, ünlü ismin tanınırlılığından yararlandığı belirtildi.
Sporcunun markanın sosyal medya reklamlarında oynadığı ve marka lansmanlarında yer aldığı biliniyor.