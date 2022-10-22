https://sputniknews.com.tr/20221022/david-beckhamdan-spor-markasina-20-milyon-dolarlik-dava--1062590600.html

David Beckham'dan spor markasına 20 milyon dolarlık dava

David Beckham'dan spor markasına 20 milyon dolarlık dava

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, bir spor markasına 20 milyon dolarlık dava açtı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T03:32+0300

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spor

david beckham

dava

dolar

marka

futbol

greg norman

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Futbolun efsane isimlerinden David Beckham ve ünlü golf yıldızı Greg Norman, F45 adındaki bir spor markasına 20 milyon dolar değerinde dava açtı.2021 yılında marka ile anlaşan 47 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık kontrat kapsamında 1.5 milyon dolar kazanması ve belli bir miktar hisse elde etmesi gerekiyordu.NTV'nin The Blast'ten aktardığına göre Beckham, markanın kendisine vadedilen miktarı ödemediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Futbolcuyu temsil eden fitness markasının, ünlü ismin tanınırlılığından yararlandığı belirtildi.Sporcunun markanın sosyal medya reklamlarında oynadığı ve marka lansmanlarında yer aldığı biliniyor.

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david beckham, dava, dolar, marka, futbol, greg norman