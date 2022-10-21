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Franck Ribery emekliye ayrıldı
Franck Ribery emekliye ayrıldı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T22:55+0300
2022-10-21T22:55+0300
spor
franck ribery
futbol
bayern münih
emekli
kariyer
galatasaray
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki Fransız futbol yıldızı Franck Ribery, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.Son olarak Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Ribery, ağustos ayında çıktığı iki maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönememişti.2005'te yarım sezon formasını giydiği Galatasaray'da Türkiye Kupası kazanan Ribery, 81 maçta 16 gole imza atığı Fransa Milli Takımı'yla 2006 FIFA Dünya Kupası'nda finalde kaybetti.UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü 2013'te elde eden Ribery, 9 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'te 425 karşılaşmada 124 kez ağları sarstı.Fransa'da üç, Almanya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen kanat oyuncusu, Metz, Olimpik Marsilya ve Fiorentina gibi takımlarda da görev aldı.
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franck ribery, futbol, bayern münih, emekli, kariyer, galatasaray
franck ribery, futbol, bayern münih, emekli, kariyer, galatasaray

Franck Ribery emekliye ayrıldı

22:55 21.10.2022
© AP Photo / Andrey LukatskyFranck Ribery
Franck Ribery - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Andrey Lukatsky
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki Fransız futbol yıldızı Franck Ribery, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Son olarak Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Ribery, ağustos ayında çıktığı iki maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönememişti.
2005'te yarım sezon formasını giydiği Galatasaray'da Türkiye Kupası kazanan Ribery, 81 maçta 16 gole imza atığı Fransa Milli Takımı'yla 2006 FIFA Dünya Kupası'nda finalde kaybetti.
UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü 2013'te elde eden Ribery, 9 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'te 425 karşılaşmada 124 kez ağları sarstı.
Fransa'da üç, Almanya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen kanat oyuncusu, Metz, Olimpik Marsilya ve Fiorentina gibi takımlarda da görev aldı.
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