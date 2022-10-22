https://sputniknews.com.tr/20221022/cumhurbaskani-danismanligina-2-yeni-atama-karari-resmi-gazetede-1062590421.html
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T02:19+0300
2022-10-22T02:19+0300
2022-10-22T02:30+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
danışman
atama
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061704162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7dd358c663b1d7f2efbbebb7bdd289.jpg
Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.Orhan Karakurt kimdir?Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.Karakurt, hikayesini şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."
https://sputniknews.com.tr/20221021/cumhurbaskani-erdogan-dijital-teror-ulkelerin-milli-guvenliklerine-acik-tehdit-olusturmaktadir-1062577948.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061704162_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_367c144168d8dc76f3efb7dde123ffae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, danışman, atama, resmi gazete
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, danışman, atama, resmi gazete
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama kararı Resmi Gazete’de
02:19 22.10.2022 (güncellendi: 02:30 22.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.
Orhan Karakurt kimdir?
Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.
Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.
Karakurt, hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."