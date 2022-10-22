https://sputniknews.com.tr/20221022/cumhurbaskani-danismanligina-2-yeni-atama-karari-resmi-gazetede-1062590421.html

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

danışman

atama

resmi gazete

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Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.Orhan Karakurt kimdir?Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.Karakurt, hikayesini şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

https://sputniknews.com.tr/20221021/cumhurbaskani-erdogan-dijital-teror-ulkelerin-milli-guvenliklerine-acik-tehdit-olusturmaktadir-1062577948.html

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