https://sputniknews.com.tr/20221021/cumhurbaskani-erdogan-dijital-teror-ulkelerin-milli-guvenliklerine-acik-tehdit-olusturmaktadir-1062577948.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dijital... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T19:48+0300

2022-10-21T19:48+0300

2022-10-21T19:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır""Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır""DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz"

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2022

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recep tayyip erdoğan