https://sputniknews.com.tr/20221021/cumhurbaskani-erdogan-dijital-teror-ulkelerin-milli-guvenliklerine-acik-tehdit-olusturmaktadir-1062577948.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dijital... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T19:48+0300
2022-10-21T19:48+0300
2022-10-21T19:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır""Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır""DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz"
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır
19:48 21.10.2022 (güncellendi: 19:52 21.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
"Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır"
"Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır"
"DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz"