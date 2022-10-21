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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dijital... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T19:48+0300
2022-10-21T19:52+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır""Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır""DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz"
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır

19:48 21.10.2022 (güncellendi: 19:52 21.10.2022)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Dijital terör sadece demokrasiye, toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine açık tehdit oluşturmaktadır"

"Maalesef bugün, yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır"

"DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz"
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