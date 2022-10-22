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https://sputniknews.com.tr/20221022/biden-2024te-tekrar-aday-olma-niyetim-var-ama-henuz-karar-vermedim-1062608463.html
Biden: 2024'te tekrar aday olma niyetim var ama henüz karar vermedim
Biden: 2024'te tekrar aday olma niyetim var ama henüz karar vermedim
ABD Başkanı Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T23:41+0300
2022-10-22T23:41+0300
dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var" ifadelerini kullandı.Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir" dedi.Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221021/biden-yine-yonunu-sasirdi-kursuden-inmekte-zorlandi-1062561764.html
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joe biden, abd, aday
joe biden, abd, aday

Biden: 2024'te tekrar aday olma niyetim var ama henüz karar vermedim

23:41 22.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERASJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERAS
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ABD Başkanı Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.
Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var" ifadelerini kullandı.
Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir" dedi.
Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.
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