https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-cavusoglu-suriyenin-de-bolunmesine-izin-veremeyiz-1062607870.html

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin bölünmesine izin vermememiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T23:28+0300

2022-10-22T23:28+0300

2022-10-22T23:36+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

suriye

libya

recep tayyip erdoğan

hatay

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'da bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.Hatay'ın, bakanlıkları için stratejik öneme sahip bir il olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'deki toplam 7 yurt içi temsilciliğimizden bir tanesini de Hatay'a açtık. Temsilci olarak yeni büyükelçimiz göreve başladı. Büyükelçimiz Devrim Öztürk, Hatay temsilcimiz oldu. Hatay'a en güzel hizmetleri verecektir. Siz de büyükelçimizin kendisine ve temsilciliğimize elinizden gelen desteği esirgemeyin. Birbirinizi inşallah destekleyeceksiniz" dedi.'Biz, etrafımızdaki bu krizlere rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülke olduk'Sınırda yaşanan gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "İran-Irak savaşı, Irak'a müdahaleler, Suriye iç savaşı derken yıllardır etrafımızda krizler ve savaşlarla yaşamak zorunda kaldık. Krizler, savaşlar ve çatışmaların toplamına baktığımız zaman maalesef yüzde 60'ı bizim bölgemizde, hemen etrafımızda ve yine bizim yakın coğrafyamızda. Biz, etrafımızdaki bu krizlere rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülke olduk çok şükür. Milletimizin girişimciliği ve çalışkanlığıyla, devletimizin feraseti ve derinliği en güçlü yanlarımızdır" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, dünyadaki krizlerin çözümünde "öncü rol" oynamalarının tesadüf olmadığını belirterek, bunu örnekleriyle anlattı.Artan gıda ve enerji fiyatlarının tüm dünyada küresel enflasyonu artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kovid-19 öncesi ve sonrasında "ekonomi çarklarının" durmasına izin vermediği için olumlu ayrışan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.Ekonominin güç merkezinin Asya'ya kaydığını ve buna duyarsız kalmadıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgede hem siyasi gücü arttırmayı hem de ekonomik ilişkileri büyütmeyi amaçladıklarını vurguladı.'Türkiye ile Türk milletiyle nasıl konuşulacağını da herkese itinayla öğretiyoruz'Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'la kurdukları üçlü ve dörtlü mekanizmalarla enerji, ulaştırma ve ticaret alanlarındaki işbirliklerini derinleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, insanların önünü açmayı, ülkenin daha fazla zenginleşmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını, diplomasinin de temel amaçlarından birinin bu olduğunu söyledi.Bakan Çavuşoğlu, 500 yıllık hariciye geleneklerinin temelinde insani ve vicdani bir duruş olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Suriye'de yaşanan drama dikkati çeken Çavuşoğlu, benzer dramların Libya'da ve Irak'ta olduğunu söyledi.'Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz'Bunların daha da derinleşmemesi, diğer ülkelerin de bu duruma düşmemesi için canla başla çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ilımlı muhaliflerle rejimin bir yol haritası üzerinde mutabakata varması gerekiyor'Suriye meselesinin de siyasi şekilde çözülmesinin hayati derecede önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde rejimle muhalefetin bir anayasa ve sonra bir seçim süreci dahil hepsini içeren bir yol haritası konusunda uzlaşması gerektiğini söylüyoruz. Bundan rahatsız olanlar da var. Başka bir çare var mı onu söyleyin? Bu iç savaş 50 yıl daha sürsün mü? Suriye'nin birliği ve bütünlüğünün devam etmesi için; teröristlerden bahsetmiyorum terörist teröristtir; ama ılımlı muhaliflerle rejimin bir yol haritası üzerinde mutabakata varması gerekiyor. Ancak Suriye'de birliği, beraberliği bu şekilde tesis edebiliriz. Ancak ülkesine dönmek isteyen Türkiye'deki Suriyeliler dahil bu şekilde onları ülkelerine güvenli bir şekilde döndürebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de geçiş sürecinin başlamasının uzlaşma bakımından da önemli aşama olacağını belirterek, şunları kaydetti:Suriye'nin kuzeybatısındaki Suriyelilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden BM insanı yardımlarının koordinasyonunu sağladıklarını anlatan Çavuşoğlu, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararının uzatılması için de çalıştıklarını, 6 aylık bir uzatma olduğunu ancak Rusya'ya 1 yıllık uzatma konusunda telkinde bulunduklarını belirtti."Hiçbir ülke kendi topraklarına bu kadar göçmen gelmesini istemez çünkü yönetmesi de zor, işin birçok boyutu var" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye asrı olacaktır'Cumhuriyetin ikinci yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olması için çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydettiPrograma, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-cavusoglu-turkiye-enerjide-us-oldu-1062603058.html

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