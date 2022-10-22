https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-cavusoglu-turkiye-enerjide-us-oldu-1062603058.html

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye enerjide üs oldu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye enerjide üs oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yavaş yavaş daha fazla petrol kuyuları bulmaya başladık. Kendi üretimimizi arttırıyoruz ama halen dışa bağlıyız. Ama ona... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T20:38+0300

2022-10-22T20:38+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

enerji

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması"nda medeniyetlere beşiklik etmiş kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Hatay'ın, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün güzel bir örneği olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim şahsi meselemdir' dediği Hatay'ın gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Hatay, Türk dış politikası bakımından da önemli bir şehrimizdir. Hatay'ın 1939'da ana vatana katılması uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde elde ettiğimiz tarihi başarılardan bir tanesidir. Kadim diplomasi geleneğimizden istifadeyle dış politikamızda çok farklı sorunları, milletimizin çıkarları doğrultusunda yönetiyoruz ve sonuçlandırıyoruz" ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, dış politikayı artık sadece diplomatların ve dışişleri bakanının yürütmediğini, herkesin bu alanda çok önemli aktörler haline geldiğini aktardı.Yoğun dış politika gündemlerine değinen Çavuşoğlu, "Aynı anda farklı coğrafyalarda olması gereken bir Türkiye var." değerlendirmesine yer verdi. Telekomünikasyon şirketlerine eleştiriGençlerin yurtlarda ve üniversite ortamlarındaki internetin yetersizliğinden şikayetçi olduğunu belirten Çavuşoğlu, salondaki öğrencilere "Burada böyle bir sorun var mı?" sorusuna "Evet" cevabı alması üzerine şöyle konuştu:BBC'nin 1979 yılında yaptığı fütüristik bir belgeselde, bugünkü çevrim içi uçak bileti alma ve "homeoffice" kullanımı gibi konular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yani bunlar hiç olmayacak gibi düşünülen şeylerdi o yıllarda. Biz her alanda olduğu gibi diplomaside de bu değişimi yakalamaya ve ona yön vermeye çalışıyoruz. Değişimi yakalayamazsanız ona yön veremezseniz, değişim sizi yönetir, yönlendirir. Bu bağlamda özellikle günümüzü geçmişten ayıran kolektif zekaya çok önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.Çavuşoğlu, akıllı telefon ve internet gibi yapıların kolektif zekanın ürünü olduğunu, Steve Jobs, Elon Musk, Selçuk Bayraktar gibi isimlerin aslında icatları yapmaktan ziyade kolektif zekaya liderlik ettiğini anlattı.Bunların sadece bireysel çabayla yapılmasının mümkün olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Kolektif zekayı oluşturan bazı temeller vardır. Vizyoner ve güçlü liderlik, yüksek yeteneğe sahip bireyler, birlikte çalışma isteği ve becerisi gibi. İşte biz de başta dış politikamız olmak üzere devlet yönetiminde bu sinerjiyi yakalamaya çalışıyoruz. Başka çaresi yok. Bugün Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Asya'da güçlü diplomasiyle bir Türkiye varsa, bu, bu yaklaşımın sonucudur" sözlerini sarf etti.Dış politikada yapay zeka uygulamasıÇavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler vererek, şunları kaydetti:Çavuşoğlu, bu şekilde bakanlık ve konsolosluk hizmetlerinde uygulamalar yaptıklarını anımsattı.Diplomaside çok sayıda alanda bilgi sahibi olunması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk bilmezseniz Kıbrıs konusunda haklarımızı savunamazsınız. Türkiye hukukunu bilmezseniz de konsolosluk işlerini tam olarak yapamazsınız. Tarih bilmezseniz haksız Ermeni iddialarına karşı cevap veremezsiniz. Enerji ve jeopolitik bilmezseniz Türkiye'nin küresel bir enerji merkezine dönüşümünü sağlayamazsınız. Bugün Türkiye, enerji üretmediği halde küresel bir enerji merkezi. İnşallah seneye Karadeniz'deki bulduğumuz gaz sisteme bağlanacak. Yavaş yavaş daha fazla petrol kuyuları bulmaya başladık. Kendi üretimimizi arttırıyoruz ama halen dışa bağlıyız. Ama ona rağmen Türkiye enerjide bir üs oldu. İşte Putin'in de son teklifinin sebebi budur. Yine değerli arkadaşlar, sosyoloji bilmezseniz Afrika, Latin Amerika gibi birçok yerdeki açılımlarımızı da başarıyla yürütemezsiniz. İletişim zaten bu işin en önemli esaslarından. Özellikle sosyal medya bu anlamda önemli" görüşünü paylaştı.'Artık çok disiplinli kafa yapısına ihtiyacımız var'Bakan Çavuşoğlu, gençlere tavsiyelerde bulunduğu sözlerini şöyle sürdürdü:Mevlüt Çavuşoğlu, dil bakımından da çeşitliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Çavuşoğlu, uluslararası ilişkiler bölümünde okuyup, farklı alanlarda master ve yüksek lisans yapan gençlere, bakanlığa giriş yolunu açtıklarının altını çizerek, "Ülkemiz ve diplomasimiz sizlerle inşallah çok daha güçlü olacak. Sadece büyük diplomasimiz değil, her alanda siz gençlerin ideallerine, vizyonuna, enerjisine, vatan ve millet sevgisine bizlerin, ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı var" diye konuştu.Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya'nın da konuşma yaptığı etkinliğe, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.

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