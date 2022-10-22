https://sputniknews.com.tr/20221022/ak-partili-unal-guven-ve-istikrari-saglamis-ak-partiye-laf-soyluyorlar-1062608607.html

AK Partili Ünal: Güven ve istikrarı sağlamış AK Parti'ye laf söylüyorlar

AK Partili Ünal: Güven ve istikrarı sağlamış AK Parti'ye laf söylüyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "İktidar olma hazırlığı yapma sürecinde bile beceriksiz olanlar, iktidar olmuş, 20 yıldan beri de bu ülkede iktidar... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T23:59+0300

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türkiye

mahir ünal

ak parti

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.Osmaniye Öğretmenevi’nde eski milletvekilleri, eski il ve ilçe başkanları ile buluşan Ünal, daha sonra Osmaniye Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Kadir Kara ile görüştü.Mahir Ünal, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde parti teşkilatı 3'üncü kademe toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinde "dava adamı" kavramı olduğunu söyledi.'20 yıldan beri biz iktidardayız ama 72 yıldan beri iktidar olamayan bir siyasi parti var'"Dava adamı"nın eskisi veya yenisinin olmadığını ifade eden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:Ünal, 1960 ile 2002 yılları arasında 42 yılda 38 hükümet değiştiğini, bununla ülkenin 42 yılının heba olduğunu dile getirdi.Ortalama görev süresi 1.5 yıl olan bir iktidarın hizmet, güven, istikrar üretemeyeceğini, ülkeyi, ekmeği, refahı büyütemeyeceğini anlatan Ünal, şöyle devam etti:'6'lı masa bize koalisyonları hatırlatıyor'Muhalefetin koalisyonlara alıştığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:Ünal, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan nedir? Bu milletin teveccühünün Recep Tayyip Erdoğan üzerinde tecessüm etmesidir. Niye Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar? Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve yüzde 52 ile iktidara getiriyor diye bu kadar düşmanlar" diye konuştu.'Biz asla umutsuzluğa kapılmayız'Mahir Ünal, karamsarlığa ve ümitsizliğe düşülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşleri dile getirdi:"Biz asla umutsuzluğa kapılmayız çünkü biz biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de 70-80 yılın sorunlarını çözen liderlik ve çözüm kapasitesi, bugün sadece Türkiye'nin sorunlarını çözmüyor. Artık küresel sorunları da çözüyor. Tahıl krizi, esir mübadelesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolü... 30 yıldan beri çözülmeyen, Minsk Üçlüsü'nün çözemediği Karabağ sorununu kim çözdü? 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla Türkiye ve Azerbaycan çözdü. 15 Temmuz'dan sonra hemen güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridorunu kim parçaladı? Türkiye parçaladı. Bizim yüksek bir sorun çözme kapasitemiz var. 20 yıllık güven ve istikrar bizi Türkiye'nin 100 yılına hazırladı. Biz, Türkiye'nin 100 yılına, yeni yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'la giriyoruz."Kol kola girerek 2023'e ve Türkiye'nin yeni yüzyılına yürümek gibi bir sorumluluklarının olduğunu anlatan Ünal, "Türkiye, üretim yeteneği, ihracatı, büyümesi, istihdamı, insan kaynağı ve jeopolitik konumuyla 'dünyanın kalbi' bir coğrafyadır. Bütün bu krizler bittiğinde, Türkiye bütün ülkelerden güçlü ve pozitif bir şekilde ayrışmış olacak. Bundan emin olun" ifadelerini kullandı.'Osmaniye büyükşehir olmak istiyor'Ünal, Osmaniye'nin büyüme arzusuyla "kabuğuna sığmadığını" vurgulayarak, şunları kaydetti:Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Ünal, daha sonra geçen yıl 26 Nisan'da Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın babaevini ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20221022/ak-partili-unal-cumhuriyet-lugatimizi-alfabemizi-dilimizi-hasili-butun-dusunmemizi-yok-etmistir-1062604866.html

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