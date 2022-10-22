https://sputniknews.com.tr/20221022/ak-partili-ozhaseki-cumhurbaskani-erdogan-gitsin-de-ne-olursa-olsun-anlayisindalar-1062607106.html

AK Partili Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar

AK Partili Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefeti eleştirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar. Peki... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T22:58+0300

2022-10-22T22:58+0300

2022-10-22T23:06+0300

türkiye

ak parti

mehmet özhaseki

recep tayyip erdoğan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhur ittifakı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de partisinin Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı olarak karşılarında görünüşte 6, masa altında saklananla 7, dışarıdaki örgütleri de yanlarına koyduklarında 10'a çıkan bir yapı olduğunu söyledi.CHP'nin de bütün bu örgütlerin, şer odaklarının adeta sözcüsü konumunda bulunduğunu ifade eden Özhaseki, bunların iki stratejileri olduğunu belirtti.'Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz?'Bunlardan birincisinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursu olsun" anlayışı olduğunu dile getiren Özhaseki, şunları söyledi:Özhaseki, ana muhalefetin başını çektiği grubun ikinci stratejisiyle ilgili de şunları kaydetti:Toplantıda, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da konuşma yaptı.

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ak parti, mehmet özhaseki, recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhur ittifakı