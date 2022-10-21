https://sputniknews.com.tr/20221021/uefadan-turkiyeye-25-bin-euro-para-cezasi-1062582423.html
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T21:25+0300
2022-10-21T21:25+0300
2022-10-21T21:26+0300
spor
uefa
türkiye
para cezası
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Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/royal-antwerp-taraftari-turk-bayragi-yakmisti-uefa-kulube-10-bin-euro-para-cezasi-verdi-1062454277.html
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uefa, türkiye, para cezası
uefa, türkiye, para cezası
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası
21:25 21.10.2022 (güncellendi: 21:26 21.10.2022) Abone ol
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.
Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.