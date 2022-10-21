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https://sputniknews.com.tr/20221021/uefadan-turkiyeye-25-bin-euro-para-cezasi-1062582423.html
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
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spor
uefa
türkiye
para cezası
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Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/royal-antwerp-taraftari-turk-bayragi-yakmisti-uefa-kulube-10-bin-euro-para-cezasi-verdi-1062454277.html
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uefa, türkiye, para cezası
uefa, türkiye, para cezası

UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası

21:25 21.10.2022 (güncellendi: 21:26 21.10.2022)
© AAUEFA Logosu
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.
Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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