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https://sputniknews.com.tr/20221018/royal-antwerp-taraftari-turk-bayragi-yakmisti-uefa-kulube-10-bin-euro-para-cezasi-verdi-1062454277.html
Royal Antwerp taraftarı Türk bayrağı yakmıştı: UEFA kulübe 10 bin euro para cezası verdi
Royal Antwerp taraftarı Türk bayrağı yakmıştı: UEFA kulübe 10 bin euro para cezası verdi
UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T16:39+0300
2022-10-18T16:42+0300
para cezası
spor
royal antwerp
medipol başakşehir
bayrak
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UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin euro para cezası verildi.
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para cezası, royal antwerp, medipol başakşehir, bayrak
para cezası, royal antwerp, medipol başakşehir, bayrak

Royal Antwerp taraftarı Türk bayrağı yakmıştı: UEFA kulübe 10 bin euro para cezası verdi

16:39 18.10.2022 (güncellendi: 16:42 18.10.2022)
© AAUEFA - Logo
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin euro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.
Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin euro para cezası verildi.
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