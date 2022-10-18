https://sputniknews.com.tr/20221018/royal-antwerp-taraftari-turk-bayragi-yakmisti-uefa-kulube-10-bin-euro-para-cezasi-verdi-1062454277.html

Royal Antwerp taraftarı Türk bayrağı yakmıştı: UEFA kulübe 10 bin euro para cezası verdi

Royal Antwerp taraftarı Türk bayrağı yakmıştı: UEFA kulübe 10 bin euro para cezası verdi

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T16:39+0300

2022-10-18T16:39+0300

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para cezası

spor

royal antwerp

medipol başakşehir

bayrak

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UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin euro para cezası verildi.

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2022

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para cezası, royal antwerp, medipol başakşehir, bayrak