https://sputniknews.com.tr/20221021/tuketici-guveni-yilin-zirvesinde-1062557413.html
Tüketici güveni yılın zirvesinde
Tüketici güveni yılın zirvesinde
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 5.3 artışla 76.2 oldu. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T11:06+0300
2022-10-21T11:06+0300
2022-10-21T11:06+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
enflasyon
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
kaleşnikof piyade tüfeği
üretici fiyat endeksi (üfe)
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Tüketici güveni yılın zirvesine çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5.3 artışla 76.2'ye yükseldi.Tüketici güveni böylece bu yılın en yüksek değerine ulaştı.Endeks eylül ayında 72.4 düzeyindeydi. Tüketici güveni geçen yılın ekim ayında 76.8 seviyesinde yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221005/tuik-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-1061975749.html
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türkiye, ekonomi, enflasyon, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), kaleşnikof piyade tüfeği, üretici fiyat endeksi (üfe)
türkiye, ekonomi, enflasyon, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe), kaleşnikof piyade tüfeği, üretici fiyat endeksi (üfe)
Tüketici güveni yılın zirvesinde
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TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 5.3 artışla 76.2 oldu.
Tüketici güveni yılın zirvesine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5.3 artışla 76.2'ye yükseldi.
Tüketici güveni böylece bu yılın en yüksek değerine ulaştı.
Endeks eylül ayında 72.4 düzeyindeydi. Tüketici güveni geçen yılın ekim ayında 76.8 seviyesinde yer alıyordu.