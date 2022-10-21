https://sputniknews.com.tr/20221021/thy-seferi-bomba-sakasi-nedeniyle-iptal-edildi-1062574061.html
THY seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
THY seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yollarının (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle sefer iptal edildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T17:36+0300
2022-10-21T17:36+0300
2022-10-21T17:37+0300
türkiye
thy
sefer
bomba
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Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221017/thy-ucagi-sorun-cikaran-yolcu-nedeniyle-acil-inis-yapti-1062412863.html
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thy, sefer, bomba
THY seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
17:36 21.10.2022 (güncellendi: 17:37 21.10.2022) Abone ol
Türk Hava Yollarının (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle sefer iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.
Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.
İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.