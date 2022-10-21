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THY seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
THY seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yollarının (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle sefer iptal edildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
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bomba
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Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221017/thy-ucagi-sorun-cikaran-yolcu-nedeniyle-acil-inis-yapti-1062412863.html
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thy, sefer, bomba
thy, sefer, bomba

THY seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi

17:36 21.10.2022 (güncellendi: 17:37 21.10.2022)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AA
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Türk Hava Yollarının (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle sefer iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.
İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.
THY - hostes - koronavirüs - makse - sefer - uçak - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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THY uçağı sorun çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
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