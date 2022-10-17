https://sputniknews.com.tr/20221017/thy-ucagi-sorun-cikaran-yolcu-nedeniyle-acil-inis-yapti-1062412863.html
THY uçağı sorun çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
THY uçağı sorun çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan THY uçağı, Belarus vatandaşı bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle pilotun acil durum deklare etmesi üzerine Kuala... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T17:14+0300
2022-10-17T17:14+0300
2022-10-17T17:14+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
uçak
yolcu
acil iniş
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THY'nin İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1.5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti. Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti. THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi. Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/kabin-memurunun-parmagini-isirdi-thy-ucagi-endonezyaya-acil-inis-yapti-1062233980.html
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thy, türk hava yolları (thy), uçak, yolcu, acil iniş
thy, türk hava yolları (thy), uçak, yolcu, acil iniş
THY uçağı sorun çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
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İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan THY uçağı, Belarus vatandaşı bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle pilotun acil durum deklare etmesi üzerine Kuala Lumpur Havalimanı'na acil iniş yaptı. Saldırgan yolcu, güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.
THY'nin İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1.5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.
Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti.
THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi. Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.