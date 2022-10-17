https://sputniknews.com.tr/20221017/thy-ucagi-sorun-cikaran-yolcu-nedeniyle-acil-inis-yapti-1062412863.html

THY uçağı sorun çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

THY uçağı sorun çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan THY uçağı, Belarus vatandaşı bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle pilotun acil durum deklare etmesi üzerine Kuala... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T17:14+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

uçak

yolcu

acil iniş

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THY'nin İstanbul-Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1.5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti. Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti. THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi. Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

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thy, türk hava yolları (thy), uçak, yolcu, acil iniş