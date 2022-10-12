https://sputniknews.com.tr/20221012/kabin-memurunun-parmagini-isirdi-thy-ucagi-endonezyaya-acil-inis-yapti-1062233980.html

Kabin memurunun parmağını ısırdı, THY uçağı Endonezya'ya acil iniş yaptı

Kabin memurunun parmağını ısırdı, THY uçağı Endonezya'ya acil iniş yaptı

THY'nin İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında olay çıkaran bir yolcu, kendisini uyaran kabin memurunun önce parmağını ısırdı, ardından da kabin ekibine... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T16:04+0300

2022-10-12T16:04+0300

2022-10-12T16:09+0300

pilot

dünya

türk hava yolları (thy)

ısırma

acil iniş

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek, 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti.Kabin memuruna saldırdıDHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı.Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi.Olay çıkaran yolcu pilot çıktıUçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220429/pilotun-kokpitte-sigara-yakmasinin-ucak-kazasina-yol-actigi-iddiasi-misirda-tartisma-yaratti-1055939643.html

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pilot, türk hava yolları (thy), ısırma, acil iniş