https://sputniknews.com.tr/20221021/sudanda-son-iki-gundeki-kabile-catismalarinda-150-kisi-oldu-1062550906.html

Sudan'da son iki gündeki kabile çatışmalarında 150 kişi öldü

Sudan'da son iki gündeki kabile çatışmalarında 150 kişi öldü

Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 150 kişinin öldüğü bildirildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T01:55+0300

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Ulusal basındaki haberlere göre, yıllardır husumetli olan ve geçen temmuz ayında şiddetin yeniden alevlendiği Mavi Nil'deki kabileler arasında son olarak 19-20 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) ise Mavi Nil bölgesinde ve Batı Kurdufan eyaletindeki kabileler arasında "ölümcül" şiddetin tırmanmasından ciddi şekilde endişe duyduklarını belirterek, "Sürdürülebilir barış, güvenlik dahil olmak üzere yerel toplulukların ihtiyaçlarına öncelik veren ve çatışmanın temel nedenlerini ele alan, tamamen işlevsel, güvenilir bir hükümet olmadan şiddetin durdurulması mümkün olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mavi Nil’in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu. Temmuz ayındaki çatışmada 109 kişi ölmüştüSudan Sağlık Bakanlığınca, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında temmuz ayındaki çatışmalarda 109 kişinin öldüğü duyurulmuştu.Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.OCHA'dan 19 Ekim'de yapılan açıklamada ise Batı Kurdufan eyaletindeki Lagava kentinde, Mesiriyye kabilesi ile Nuba kabilesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle 13-15 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında 12 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220829/sudandaki-sellerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-100e-yaklasti-1060507769.html

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