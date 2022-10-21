Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221021/sudanda-son-iki-gundeki-kabile-catismalarinda-150-kisi-oldu-1062550906.html
Sudan'da son iki gündeki kabile çatışmalarında 150 kişi öldü
Sudan'da son iki gündeki kabile çatışmalarında 150 kişi öldü
Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 150 kişinin öldüğü bildirildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T01:55+0300
2022-10-21T01:58+0300
dünya
afrika
birleşmiş milletler (bm)
sudan
nil nehri
nil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050212126_0:148:2001:1273_1920x0_80_0_0_5d3235ddd42569ce553ad9c1d7ba7bec.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, yıllardır husumetli olan ve geçen temmuz ayında şiddetin yeniden alevlendiği Mavi Nil'deki kabileler arasında son olarak 19-20 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) ise Mavi Nil bölgesinde ve Batı Kurdufan eyaletindeki kabileler arasında "ölümcül" şiddetin tırmanmasından ciddi şekilde endişe duyduklarını belirterek, "Sürdürülebilir barış, güvenlik dahil olmak üzere yerel toplulukların ihtiyaçlarına öncelik veren ve çatışmanın temel nedenlerini ele alan, tamamen işlevsel, güvenilir bir hükümet olmadan şiddetin durdurulması mümkün olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mavi Nil’in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu. Temmuz ayındaki çatışmada 109 kişi ölmüştüSudan Sağlık Bakanlığınca, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında temmuz ayındaki çatışmalarda 109 kişinin öldüğü duyurulmuştu.Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.OCHA'dan 19 Ekim'de yapılan açıklamada ise Batı Kurdufan eyaletindeki Lagava kentinde, Mesiriyye kabilesi ile Nuba kabilesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle 13-15 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında 12 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/sudandaki-sellerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-100e-yaklasti-1060507769.html
sudan
nil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050212126_52:0:1947:1421_1920x0_80_0_0_5d3438ecefc5c3e27fcef26f427e3871.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, birleşmiş milletler (bm), sudan, nil nehri, nil
afrika, birleşmiş milletler (bm), sudan, nil nehri, nil

Sudan'da son iki gündeki kabile çatışmalarında 150 kişi öldü

01:55 21.10.2022 (güncellendi: 01:58 21.10.2022)
© AP Photo / Nariman El-MoftyHartum Uluslararası Havalimanı - Sudan
Hartum Uluslararası Havalimanı - Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Abone olTelegram
Sudan'ın güneydoğusunda yer alan Mavi Nil bölgesindeki kabile çatışmalarında 150 kişinin öldüğü bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, yıllardır husumetli olan ve geçen temmuz ayında şiddetin yeniden alevlendiği Mavi Nil'deki kabileler arasında son olarak 19-20 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) ise Mavi Nil bölgesinde ve Batı Kurdufan eyaletindeki kabileler arasında "ölümcül" şiddetin tırmanmasından ciddi şekilde endişe duyduklarını belirterek, "Sürdürülebilir barış, güvenlik dahil olmak üzere yerel toplulukların ihtiyaçlarına öncelik veren ve çatışmanın temel nedenlerini ele alan, tamamen işlevsel, güvenilir bir hükümet olmadan şiddetin durdurulması mümkün olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mavi Nil’in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Temmuz ayındaki çatışmada 109 kişi ölmüştü

Sudan Sağlık Bakanlığınca, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında temmuz ayındaki çatışmalarda 109 kişinin öldüğü duyurulmuştu.
Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.
Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.
OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
OCHA'dan 19 Ekim'de yapılan açıklamada ise Batı Kurdufan eyaletindeki Lagava kentinde, Mesiriyye kabilesi ile Nuba kabilesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle 13-15 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında 12 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
DÜNYA
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı
29 Ağustos, 08:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала