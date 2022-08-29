https://sputniknews.com.tr/20220829/sudandaki-sellerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-100e-yaklasti-1060507769.html
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Sudan'da etkili olan sağanağın yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 99'a yükseldiği açıklandı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T08:47+0300
2022-08-29T08:47+0300
2022-08-29T08:47+0300
dünya
sudan
sel
ölü
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1060507769.jpg?1661752058
Sudan Sivil Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 99'a çıktığı, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi. Selde 24 bin evin tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 35 bin evin de zarar gördüğü kaydedildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiği bilgisi yer aldı. Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı. Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edilmişti. Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sudan, sel, ölü, yaralı
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Abone ol
Sudan'da etkili olan sağanağın yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 99'a yükseldiği açıklandı.
Sudan Sivil Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 99'a çıktığı, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Selde 24 bin evin tamamen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 35 bin evin de zarar gördüğü kaydedildi.
Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiği bilgisi yer aldı.
Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.
Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edilmişti.
Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.