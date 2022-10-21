https://sputniknews.com.tr/20221021/spacex-54-starlink-uydusunu-daha-yorungeye-firlatti-1062553752.html
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı. Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T05:32+0300
2022-10-21T05:32+0300
2022-10-21T05:32+0300
yaşam
spacex
starlink
uydu
fırlatma
uzay
yörünge
falcon 9
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi’nden fırlatılan Starlink uyduları yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaşırken, SpaceX bu yıl 46’ncı şu ana kadar ise 63’üncü Starlink misyonunu tamamladı. Son fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, başarılı şekilde Dünya’ya geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.
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spacex, starlink, uydu, fırlatma, uzay, yörünge, falcon 9
spacex, starlink, uydu, fırlatma, uzay, yörünge, falcon 9
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
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SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı. Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi’nden fırlatılan Starlink uyduları yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaşırken, SpaceX bu yıl 46’ncı şu ana kadar ise 63’üncü Starlink misyonunu tamamladı. Son fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500’ü aştı.
Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, başarılı şekilde Dünya’ya geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi’ne iniş yaptı.