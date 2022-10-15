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https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-nukleer-felaket-riski-son-60-yilda-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1062358660.html
Musk: Nükleer felaket riski son 60 yılda en yüksek seviyeye ulaştı
Musk: Nükleer felaket riski son 60 yılda en yüksek seviyeye ulaştı
ABD’li girişimci Elon Musk, küresel nükleer felaket riskinin son 60 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak küresel nükleer felaket riskinin son 60 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.Musk, “Her yıl nükleer silahın devreye gireceğine dair sıfırdan farklı bir şans var. Şu anda son 60 yılın en yüksek riski altındayız” ifadelerini paylaştı.Dünyayı nükleer konulu tartışmalara ve tehdit politikasına son verme çağrısına bulunan Musk, “İnsanlığın bir gün dünyadaki tüm yaşamı yok edecek nükleer silahlarla kendi kendine nişan almayı bıraksa harika olurdu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html
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elon musk, tesla
elon musk, tesla

Musk: Nükleer felaket riski son 60 yılda en yüksek seviyeye ulaştı

22:42 15.10.2022 (güncellendi: 22:43 15.10.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
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ABD’li girişimci Elon Musk, küresel nükleer felaket riskinin son 60 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak küresel nükleer felaket riskinin son 60 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.
Musk, “Her yıl nükleer silahın devreye gireceğine dair sıfırdan farklı bir şans var. Şu anda son 60 yılın en yüksek riski altındayız” ifadelerini paylaştı.
Dünyayı nükleer konulu tartışmalara ve tehdit politikasına son verme çağrısına bulunan Musk, “İnsanlığın bir gün dünyadaki tüm yaşamı yok edecek nükleer silahlarla kendi kendine nişan almayı bıraksa harika olurdu” ifadelerini kullandı.
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