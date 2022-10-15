https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html
Musk: Rusya, Ukrayna'da Starlink'i 'öldürmeye' çalışıyor
Musk: Rusya, Ukrayna'da Starlink'i 'öldürmeye' çalışıyor
Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'da Starlink uydu internetini 'öldürmeye' çalıştığını ileri sürdü. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T10:39+0300
2022-10-15T10:39+0300
2022-10-15T10:39+0300
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ukrayna krizi
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki uydu internet sistemi Starlink’i ‘öldürmeye’ çalıştığını, korunmasına yönelik tüm önlemlere rağmen çalışmasının durabileceğini belirtti.Musk, “Starlink hala cephede çalışan tek iletişim sistemi, diğerlerinin hepsi öldü. Rusya aktif olarak Starlink'i ‘öldürmeye’ çalışıyor. Onu korumak için SpaceX çok büyük kaynaklar gönderdi. Buna rağmen Starlink ölebilir” ifadelerini kullandı.Batı medyasına göre Ukrayna'ya bağışlanan 20 bin Starlink internet uydusu, geçen bahar Ukrayna semalarına varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/pentagon-ukraynanin-starlink-hizmeti-masraflari-icin-elon-muskin-sirketiyle-gorusuyor-1062328335.html
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elon musk, starlink, ukrayna, ukrayna krizi, spacex, spacex'in falcon 9, internet, bedava, ordu, asker, paralı asker, yabancı asker, uydu, iletişim, haberleşme, haberleşme uydusu, tesla, dünya, yaşam
Musk: Rusya, Ukrayna'da Starlink'i 'öldürmeye' çalışıyor
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Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'da Starlink uydu internetini 'öldürmeye' çalıştığını ileri sürdü.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki uydu internet sistemi Starlink’i ‘öldürmeye’ çalıştığını, korunmasına yönelik tüm önlemlere rağmen çalışmasının durabileceğini belirtti.
Musk, “Starlink hala cephede çalışan tek iletişim sistemi, diğerlerinin hepsi öldü. Rusya aktif olarak Starlink'i ‘öldürmeye’ çalışıyor. Onu korumak için SpaceX çok büyük kaynaklar gönderdi. Buna rağmen Starlink ölebilir” ifadelerini kullandı.
Batı medyasına göre Ukrayna'ya bağışlanan 20 bin Starlink internet uydusu, geçen bahar Ukrayna semalarına varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.