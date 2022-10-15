https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html

Musk: Rusya, Ukrayna'da Starlink'i 'öldürmeye' çalışıyor

Musk: Rusya, Ukrayna'da Starlink'i 'öldürmeye' çalışıyor

Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'da Starlink uydu internetini 'öldürmeye' çalıştığını ileri sürdü. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T10:39+0300

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki uydu internet sistemi Starlink’i ‘öldürmeye’ çalıştığını, korunmasına yönelik tüm önlemlere rağmen çalışmasının durabileceğini belirtti.Musk, “Starlink hala cephede çalışan tek iletişim sistemi, diğerlerinin hepsi öldü. Rusya aktif olarak Starlink'i ‘öldürmeye’ çalışıyor. Onu korumak için SpaceX çok büyük kaynaklar gönderdi. Buna rağmen Starlink ölebilir” ifadelerini kullandı.Batı medyasına göre Ukrayna'ya bağışlanan 20 bin Starlink internet uydusu, geçen bahar Ukrayna semalarına varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/pentagon-ukraynanin-starlink-hizmeti-masraflari-icin-elon-muskin-sirketiyle-gorusuyor-1062328335.html

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