https://sputniknews.com.tr/20221014/pentagon-ukraynanin-starlink-hizmeti-masraflari-icin-elon-muskin-sirketiyle-gorusuyor-1062328335.html

Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor

Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Ukrayna'ya sağladığı Strarlink uydu merkezli iletişim hizmetini ücretsiz sürdüremeyeceği... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T23:57+0300

2022-10-14T23:57+0300

2022-10-14T23:57+0300

ukrayna krizi

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pentagon

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, "Starlink konusunda bakanlığın SpaceX ile iletişim halinde olduğunu teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.Pentagon ile SpaceX arasındaki yazışmanın detaylarını vermekten kaçınan Singh, Ukrayna adına SpaceX'e Starlink hizmeti için ödeme yapmak üzere henüz duyuracağı bir yardım paketi olmadığını belirtti.Singh diğer taraftan, "Bakanlık, Ukrayna Savunma Bakanlığı'yla, Ukrayna kuvvetlerinin kolayca temas kurmasına ve istikrarlı iletişim sağlamasına yardımcı olmak üzere kalıcı bir SATCOM'a (uydu iletişim merkezi) olan ihtiyacı belirledik. Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair tüm seçeneklere bakmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Uydu iletişiminin sadece sivil ve askeri iletişimi değil aynı zamanda komuta kontrol mekanizmasının ayakta kalmasını da sağladığını belirten Singh, bu konuyu kapsamlı olarak değerlendirdiklerini söyledi.Musk, 7 Ekim'de bir haber üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya bedava sağladıkları Starlink hizmetinin 80 milyon doları bulduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.CNN televizyonunun ulaştığı SpaceX mektubunda, şirketin bağışladığı 20 bin Strarlink uydu ünitesinin toplam masrafının yıl sonuna kadar 120 milyon dolar olacağı ve sonraki 12 ayda ise bu miktarın 400 milyon dolara ulaşacağı ifade edilmişti.Şirketin, Ukrayna'ya daha fazla terminal veremeyeceğini ve mevcut terminallerin masraflarını karşılayamayacağını belirttiği mektubunda, Pentagon'dan Ukrayna adına ödeme yapmasını istediği kaydedilmişti.Musk ile Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi arasındaki polemikDiğer taraftan, Musk ile Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik arasında Twitter'da yaşanan polemiğin de Musk'ın şirketinin Ukrayna'ya sağladığı Starlink iletişim hizmetinin masraflarını talep etmesine yol açtığı da iddia edildi.Musk'ın, Kırım dahil ilhak edilen bölgelerde yeniden referandum yapılmasına ilişkin paylaşımına, Melnik, 'defol git o zaman' anlamına gelen küfür içerikli bir yanıt vermişti.Bir gazetecinin Twitter'da bu ifadeleri hatırlatarak SpaceX'in Starlink hizmetinin masraflarının karşılanmasını istemesinin, bu polemikten sonra geldiğine yönelik paylaşımına Elon Musk, "Onun (Melnik) tavsiyesine uyuyoruz" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221014/kievin-hedefindeki-elon-musktan-rest-ukraynaya-starlink-hizmetinin-faturasini-pentagon-odesin-1062309085.html

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