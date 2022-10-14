https://sputniknews.com.tr/20221014/kievin-hedefindeki-elon-musktan-rest-ukraynaya-starlink-hizmetinin-faturasini-pentagon-odesin-1062309085.html

Kiev'in hedefindeki Elon Musk'tan rest: Ukrayna'ya Starlink hizmetinin faturasını Pentagon ödesin

Kiev'in hedefindeki Elon Musk'tan rest: Ukrayna'ya Starlink hizmetinin faturasını Pentagon ödesin

Ukrayna-Rusya barış anlaşması önerdiğinden beri Kiev'in hedefindeki Elon Musk, artık operasyon maliyetlerini karşılayamayacağını söyleyerek, Starlink uyduları... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T17:04+0300

2022-10-14T17:04+0300

2022-10-14T17:06+0300

ukrayna krizi

starlink

elon musk

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Kırım'ın Rusya'da kaldığı, yeni bağlanan bölgelerde BM referandumu yapıldığı Ukrayna-Rusya barış anlaşması öneren, Ukrayna'nın doğusunda nüfusun Rusya yanlısı olduğunu belirten tweetlerinin ardından Kiev yönetiminin ve Batılı liberallerin hedefi haline gelen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya verdiği Starlink desteğinde değişikliğe gitti.Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in, artık operasyon maliyetlerini karşılayamayacağını söyleyerek, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmetinin finansmanını devralmasını istediği öğrenildi. Kyiv Post'un özel muhabiri Jason Jay Smart, bu haberlerle ilgili şöyle tweetledi:"Elon Musk'ın Starlink'i artık Ukrayna'ya ücretsiz hizmet vermeyi karşılayamayacağını söylüyor ve Pentagon'dan bunun için ödeme yapmasını istiyor. Starlink savaşta oyunun kurallarını değiştirmişti. Bu hamle, Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik'in @MelnykAndrij Musk'a 'S..tir git' diye küfretmesinin sonrasında geldi."Musk, Smart'a şu yanıtı gönderdi:"Yaptığımız, kendisinin tavsiyesine uymaktan ibaret."CNN'in elde ettiği belgelere göre geçen ay SpaceX, Pentagon'a Starlink hizmetini süresiz finanse etmeye devam edemeyeceğini bildiren mektup gönderdi. Mektupta Starlink'in askeri kullanımı için finansmanını Pentagon'un devralması talep edildi.“Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlayacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz” diyen SpaceX'in hükümet satış direktörü, Pentagon'u, ayda on milyonlarca dolar ödemedikçe Ukrayna'daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceği konusunda uyardı.Haberin çıkması üzerine Musk da "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak" diye yakındı. Musk, Twitter'da konuyla ilgili haberlere ve paylaşımlara gönderdiği yanıtlarda, Starlink terminalleriyle Ukrayna'ya internet hizmeti vermeyi süresiz finanse demeyeceklerini, Ukrayna'da Starlink için bugüne dek yaptıkları masrafların ödenmesini talep etmediklerini, ancak bundan sonraki maliyeti karşılayamayacaklarını, aksi takdirde iflas edeceklerini belirtti.Batı medyasına göre Ukrayna'ya bağışlanan 20 bin Starlink internet uydusu, geçen bahar Ukrayna semalarına varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.

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starlink, elon musk