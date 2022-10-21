https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzman-turkiye-batinin-katilimi-olmadan-da-rus-petrolunu-nakledebilir---1062578804.html
Rus uzman: Türkiye, Batı'nın katılımı olmadan da Rus petrolünü nakledebilir
Rus uzman: Türkiye, Batı'nın katılımı olmadan da Rus petrolünü nakledebilir
Rus şirketi Arikapital’in yatırım stratejisti Sergey Suverov, Türkiye ve Rusya'nın Batı'nın katılımı olmadan petrol tedarikini gerçekleştirebileceklerini... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T20:04+0300
2022-10-21T20:04+0300
2022-10-21T20:04+0300
ekonomi
rusya
türkiye
nureddin nebati
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/73/1028057300_0:197:3500:2166_1920x0_80_0_0_d8b14ad802ca0a9b92e39824f4ac1a49.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 'Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceği' şeklindeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Suverov, Türkiye ve Rusya'nın Batı'nın katılımı olmadan petrol tedariki gerçekleştirebileceklerini söyledi.Suverov, “Türkiye, petrol tedarikinin nakliyesi ve sigortası konularında Batı'nın katılımı olmadan da hareket edebilir. Bunun için Rus ve Türk tankerleri, hatta üçüncü ülkelerin gemileri bile kullanılabilir. Sigorta konusuna gelince, nakliyelerde Rus, Türk ve hatta Çinli sigorta şirketlerinin hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu konuda büyük bir sorun çıkacağını sanmıyorum” dedi.Bakan Nebati, ABD ziyareti sırasında The Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, Türkiye'nin yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221021/wsja-konusan-bakan-nebati-ekonomik-donusumun-biraz-aci-verici-bir-sekilde-gececegini-hesaplamistik-1062555829.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/73/1028057300_175:0:3326:2363_1920x0_80_0_0_70479e942dbf60e8d9198912e001d971.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, nureddin nebati, petrol
rusya, türkiye, nureddin nebati, petrol
Rus uzman: Türkiye, Batı'nın katılımı olmadan da Rus petrolünü nakledebilir
Abone ol
Rus şirketi Arikapital’in yatırım stratejisti Sergey Suverov, Türkiye ve Rusya'nın Batı'nın katılımı olmadan petrol tedarikini gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 'Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceği' şeklindeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Suverov, Türkiye ve Rusya'nın Batı'nın katılımı olmadan petrol tedariki gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Suverov, “Türkiye, petrol tedarikinin nakliyesi ve sigortası konularında Batı'nın katılımı olmadan da hareket edebilir. Bunun için Rus ve Türk tankerleri, hatta üçüncü ülkelerin gemileri bile kullanılabilir. Sigorta konusuna gelince, nakliyelerde Rus, Türk ve hatta Çinli sigorta şirketlerinin hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu konuda büyük bir sorun çıkacağını sanmıyorum” dedi.
Bakan Nebati, ABD ziyareti sırasında The Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, Türkiye'nin yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini ifade etmişti.