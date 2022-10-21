https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzman-turkiye-batinin-katilimi-olmadan-da-rus-petrolunu-nakledebilir---1062578804.html

Rus uzman: Türkiye, Batı'nın katılımı olmadan da Rus petrolünü nakledebilir

Rus uzman: Türkiye, Batı'nın katılımı olmadan da Rus petrolünü nakledebilir

Rus şirketi Arikapital’in yatırım stratejisti Sergey Suverov, Türkiye ve Rusya'nın Batı'nın katılımı olmadan petrol tedarikini gerçekleştirebileceklerini... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T20:04+0300

2022-10-21T20:04+0300

2022-10-21T20:04+0300

ekonomi

rusya

türkiye

nureddin nebati

petrol

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 'Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceği' şeklindeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Suverov, Türkiye ve Rusya'nın Batı'nın katılımı olmadan petrol tedariki gerçekleştirebileceklerini söyledi.Suverov, “Türkiye, petrol tedarikinin nakliyesi ve sigortası konularında Batı'nın katılımı olmadan da hareket edebilir. Bunun için Rus ve Türk tankerleri, hatta üçüncü ülkelerin gemileri bile kullanılabilir. Sigorta konusuna gelince, nakliyelerde Rus, Türk ve hatta Çinli sigorta şirketlerinin hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu konuda büyük bir sorun çıkacağını sanmıyorum” dedi.Bakan Nebati, ABD ziyareti sırasında The Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, Türkiye'nin yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221021/wsja-konusan-bakan-nebati-ekonomik-donusumun-biraz-aci-verici-bir-sekilde-gececegini-hesaplamistik-1062555829.html

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rusya, türkiye, nureddin nebati, petrol