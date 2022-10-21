https://sputniknews.com.tr/20221021/wsja-konusan-bakan-nebati-ekonomik-donusumun-biraz-aci-verici-bir-sekilde-gececegini-hesaplamistik-1062555829.html

WSJ'a konuşan Bakan Nebati: Ekonomik dönüşümün biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık

WSJ'a konuşan Bakan Nebati: Ekonomik dönüşümün biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T09:42+0300

2022-10-21T09:42+0300

2022-10-21T09:42+0300

türkiye

rusya

ekonomi

ekonomi

nureddin nebati

wall street journal (wsj)

petrol

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Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi.Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir." ifadesini kullandı.Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı."Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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türkiye, rusya, ekonomi, nureddin nebati, wall street journal (wsj), petrol