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Pakistan Seçim Komisyonu'nun kararı: Eski Başbakan İmran Han siyasetten men edildi
Pakistan Seçim Komisyonu'nun kararı: Eski Başbakan İmran Han siyasetten men edildi
Rusya yaptırımlarına uymayı reddedip Moskova ile yakınlaşmayı ilerleten adımlar atmasının ardından mecliste tartışmalı bir güven oylamasıyla başbakanlıktan... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T13:19+0300
2022-10-21T13:48+0300
dünya
pakistan
imran han
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Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ı kamu görevi yapmaktan ve 5 yıl boyunca seçimlere katılmaktan men etti. Ceza davası açılacakKoalisyon hükümetinin başvurusunu değerlendirerek İmran Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle bu kararı alan Seçim Komisyonu, Han'a ceza davası açılması talimatını da verdi. Han'ın lideri olduğu Pakistan Tahrik-i İnsaf partisi (PTI), karar öncesinde, bir milletvekilinin seçimlerden diskalifiye edilmesi konusunda yalnızca bir mahkemenin karar verebileceği uyarısını yaptı ve karar sonrasında, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edeceğini açıkladı. PTI yetkilileri, kararın ardından yaptıkları açıklamalarda, Seçim Komisyonu’nun bir mahkeme olmadığı, bu kararı alma yetkisinin bulunmadığı ve dolayısıyla yasaları ihlal ettiği, partinin yasal seçenekleri değerlendireceği ve yüksek mahkemeye gideceğini belirtti.PTI'nın bazı önde gelen isimleri, ülke çapında halkın sokaklara dökülerek protesto düzenlemesi çağrısı yaptı.PTI'lı eski bakan ve Han'ın Sözcüsü Çaudri Favad Hüseyin, "Pakistan'da devrim bugün başlamıştır" diyerek ekledi:"Ulusun tamamı bu kararı reddediyor. Allah'ın izniyle bu güç odaklarını devirerek anayasayı kurtaracağız."Sadece Pakistan'ın değil, dünyanın en yolsuz siyasilerinden ikisinin liderlik ettiği koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu'na İmran Han'a karşı ağustosta başvuru yapmıştı.Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri 'Toshakhana' adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği suçlamasında bulunan koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu'na başvurusunda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığını iddia etmişti. Ağustos 2018-Aralık 2021 arasında gelen bu hediyelerin piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu ileri sürülmüştü. Diğer yandan İmran Han'ı tartışmalı bir güven oyu süreciyle deviren koalisyon hükümetinin başrollerinde, yolsuzluktan siyasetten men edilen ve hapis cezası alan eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisi ile aldığı rüşvetler nedeniyle 'Bay Yüzde 10' lakabıyla anılan ve yolsuzluktan mahkum olan eski bakan ve cumhubaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPL) var. Şerif ile Zerdari'nin sicilinde milyarlarca dolarlık yolsuzluk soruşturmaları bulunuyor.
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pakistan, imran han
pakistan, imran han

Pakistan Seçim Komisyonu'nun kararı: Eski Başbakan İmran Han siyasetten men edildi

13:19 21.10.2022 (güncellendi: 13:48 21.10.2022)
© ABDUL MAJEEDİmran Han
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© ABDUL MAJEED
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Ayrıntılar geliyor
Rusya yaptırımlarına uymayı reddedip Moskova ile yakınlaşmayı ilerleten adımlar atmasının ardından mecliste tartışmalı bir güven oylamasıyla başbakanlıktan gönderilen ve bunun gerisinde ABD'nin olduğunu söyleyen İmran Han, kamu görevi yapmaktan ve seçimlere katılmaktan men edildi.
Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ı kamu görevi yapmaktan ve 5 yıl boyunca seçimlere katılmaktan men etti.

Ceza davası açılacak

Koalisyon hükümetinin başvurusunu değerlendirerek İmran Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle bu kararı alan Seçim Komisyonu, Han'a ceza davası açılması talimatını da verdi.
Han'ın lideri olduğu Pakistan Tahrik-i İnsaf partisi (PTI), karar öncesinde, bir milletvekilinin seçimlerden diskalifiye edilmesi konusunda yalnızca bir mahkemenin karar verebileceği uyarısını yaptı ve karar sonrasında, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edeceğini açıkladı.
PTI yetkilileri, kararın ardından yaptıkları açıklamalarda, Seçim Komisyonu’nun bir mahkeme olmadığı, bu kararı alma yetkisinin bulunmadığı ve dolayısıyla yasaları ihlal ettiği, partinin yasal seçenekleri değerlendireceği ve yüksek mahkemeye gideceğini belirtti.
PTI'nın bazı önde gelen isimleri, ülke çapında halkın sokaklara dökülerek protesto düzenlemesi çağrısı yaptı.
PTI'lı eski bakan ve Han'ın Sözcüsü Çaudri Favad Hüseyin, "Pakistan'da devrim bugün başlamıştır" diyerek ekledi:
"Ulusun tamamı bu kararı reddediyor. Allah'ın izniyle bu güç odaklarını devirerek anayasayı kurtaracağız."
Sadece Pakistan'ın değil, dünyanın en yolsuz siyasilerinden ikisinin liderlik ettiği koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu'na İmran Han'a karşı ağustosta başvuru yapmıştı.
Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri 'Toshakhana' adı verilen departmana bildirmekle yükümlü.
PTI hükümeti döneminde İmran Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği suçlamasında bulunan koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu'na başvurusunda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığını iddia etmişti. Ağustos 2018-Aralık 2021 arasında gelen bu hediyelerin piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu ileri sürülmüştü.
Diğer yandan İmran Han'ı tartışmalı bir güven oyu süreciyle deviren koalisyon hükümetinin başrollerinde, yolsuzluktan siyasetten men edilen ve hapis cezası alan eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisi ile aldığı rüşvetler nedeniyle 'Bay Yüzde 10' lakabıyla anılan ve yolsuzluktan mahkum olan eski bakan ve cumhubaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPL) var. Şerif ile Zerdari'nin sicilinde milyarlarca dolarlık yolsuzluk soruşturmaları bulunuyor.
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