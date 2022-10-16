https://sputniknews.com.tr/20221016/pakistanda-eski-basbakan-imran-han-ara-secimleri-kazandi--1062388014.html
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ara seçimleri kazandı
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ara seçimleri kazandı
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi, ülkede düzenlenen ara seçimleri önde tamamladı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T23:22+0300
2022-10-16T23:22+0300
2022-10-16T23:22+0300
dünya
pakistan
imran han
pti
seçim
erken seçim
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Pakistan basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis'te 8, Pencap Meclisi'nde 3 sandalye için ara seçimler yapıldı.Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan İmran Han’ın liderliğini yaptığı PTI, Ulusal Meclisteki 8 sandalyenin 5’ini elde etti, Pencap’ta da 3 sandalyeden 2’sini kazandı.Federal hükümetteki koalisyon ortağı Pakistan Halk Partisi, Ulusal Meclisteki ara seçimde 2 sandalye, Başbakan Şahbaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 1 sandalye elde etti.PTI'dan erken seçime vurguPTI Genel Sekreteri Asad Umar, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, milletin iradesinin ortada olduğunu vurgulayarak, erken seçimi işaret etti.İmran Han, görevden düşürüldüğü nisandan bu yana erken seçim çağrısı yapıyor. Ara seçim sonuçlarının ardından Han'ın ve partisinin, erken seçim çağrısını daha güçlü dile getirmesi bekleniyor.Han, temmuzda Pencap'ta yapılan ara seçimleri de önde tamamlamıştı.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/pakistan-bidenin-tehlikeli-ulke-sozleri-uzerine-abd-buyukelcisini-cagirdi-1062359766.html
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pakistan, imran han, pti, seçim, erken seçim
pakistan, imran han, pti, seçim, erken seçim
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ara seçimleri kazandı
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Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi, ülkede düzenlenen ara seçimleri önde tamamladı.
Pakistan basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis'te 8, Pencap Meclisi'nde 3 sandalye için ara seçimler yapıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan İmran Han’ın liderliğini yaptığı PTI, Ulusal Meclisteki 8 sandalyenin 5’ini elde etti, Pencap’ta da 3 sandalyeden 2’sini kazandı.
Federal hükümetteki koalisyon ortağı Pakistan Halk Partisi, Ulusal Meclisteki ara seçimde 2 sandalye, Başbakan Şahbaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 1 sandalye elde etti.
PTI'dan erken seçime vurgu
PTI Genel Sekreteri Asad Umar, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, milletin iradesinin ortada olduğunu vurgulayarak, erken seçimi işaret etti.
İmran Han, görevden düşürüldüğü nisandan bu yana erken seçim çağrısı yapıyor. Ara seçim sonuçlarının ardından Han'ın ve partisinin, erken seçim çağrısını daha güçlü dile getirmesi bekleniyor.
Han, temmuzda Pencap'ta yapılan ara seçimleri de önde tamamlamıştı.
İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.