https://sputniknews.com.tr/20221021/iletisim-baskani-altun-dezenformasyon-ve-islamofobiyle-mucadelede-is-birligi-yapmaliyiz-1062584269.html

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon ve İslamofobiyle mücadelede işbirliği yapmalıyız

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon ve İslamofobiyle mücadelede işbirliği yapmalıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin sahip olduğu tecrübelerden hareketle mutlak surette hem... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T22:24+0300

2022-10-21T22:24+0300

2022-10-21T22:25+0300

türkiye

dezenformasyon

islam

fahrettin altun

islam işbirliği teşkilatı (iit)

islamofobiyle davaş derneği

müslüman

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, teşkilat çatısı altında medya ve enformasyon alanında iş birliklerini derinleştirecekleri konferansın hayırlı olmasını diledi.Bu yılki temalarının "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" olduğunu aktaran Altun, bu temayla, sadece kendi toplumları için değil, esas itibarıyla tüm insanlık için tehlike oluşturduğuna inandıkları olgulara dikkati çekmek istediklerini çünkü dünya genelinde yalan, dezenformasyon ve çarpıtmanın giderek gerçeğin ve doğrunun yerine konmaya çalışıldığını gördüklerini ifade etti.Sistematik dezenformasyonun, bireylerden toplumlara, ulusal güvenlikten küresel istikrara, her boyutta ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:'Günümüzde İslam alemine hem de dünyaya yönelen en önemli tehditlerden biri İslamofobidir'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada İslam dini ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığın, nefretin ve düşmanlığın ciddi anlamda arttığını gördüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta İslamofobinin de küresel istikrara yönelik bir tehdit ve bir insanlık suçu olduğuna işaret ettiğini aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019'da Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırının gerçekleştiği tarih olan 15 Mart'ın, "Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü" olarak ilan edilmesi için bir çağrıda bulunduğunu anımsatan Altun, bu çağrıyla önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlarla 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak tescillendiğini kaydetti.'Hakikatin sesi olacak müşterek çalışmalara imza atmalıyız'Teşkilat çatısı altında İslamofobiyle mücadele noktasında küresel çapta işletilecek mekanizmaları hep birlikte hayata geçirmeleri gerektiğini belirten Altun, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlarımızın içerik ve yayınlarıyla İslamofobiye karşı güçlü bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz, bu noktada güçlü bir kapasite geliştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, toplantıya katılan teşkilata üye ülkelerin yetkililerine hitaben şunları söyledi:Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Dönem Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanlığını yarından itibaren devralacağını hatırlatan Altun, "Allah'ın izniyle teşkilat çatısı altında enformasyon alanında gerekli iş birliği ve ortak tutumun sağlanması, koordinasyonun derinleştirilmesi yönünde de gayret sarf edeceğiz" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221016/iletisim-baskani-altun-yunan-yalan-haber-makinasi-yine-devrede-1062384994.html

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dezenformasyon, islam, fahrettin altun, islam işbirliği teşkilatı (iit), islamofobiyle davaş derneği, müslüman