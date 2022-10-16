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İletişim Başkanı Altun: Yunan yalan haber makinası yine devrede
İletişim Başkanı Altun: Yunan yalan haber makinası yine devrede
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı Mitarachi’nin paylaştığı içeriklere tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin altun
türkiye
yunanistan
göç
notis mitarachi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Yunanistan’ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi’ye tepkisini dile getirdi.Altun'un içeriklerle ilgili değerlendirmesi şöyle:
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fahrettin altun, yunanistan, göç, notis mitarachi

İletişim Başkanı Altun: Yunan yalan haber makinası yine devrede

20:18 16.10.2022 (güncellendi: 20:22 16.10.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı Mitarachi’nin paylaştığı içeriklere tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Altun, 'Yunan yalan haber makinası yine devrede' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Yunanistan’ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi’ye tepkisini dile getirdi.
Altun'un içeriklerle ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Yunan yalan haber makinası yine devrede… Türkiye’yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış.

Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınlayarak, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir.

Yunanistan’ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye’ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz.”

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