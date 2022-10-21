Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221021/hindistanda-immun-plazma-yerine-limon-suyu-enjekte-edilen-hasta-oldu-iddiasi-1062553477.html
Hindistan'da 'İmmün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü' iddiası
Hindistan'da 'İmmün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü' iddiası
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde dang humması hastası olan bir kişiye immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiği ve hastanın bu nedenle öldüğü iddia... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T05:14+0300
2022-10-21T05:14+0300
dünya
hindistan
immün plazma
immün plazma tedavisi
limon
hastane
ameliyat
dang humması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104173/71/1041737153_0:124:1201:799_1920x0_80_0_0_81836299b2b106c2e10ccde9338fa001.jpg
Hindistan’da Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Allahabad kentinde dang humması hastası olan bir kişinin ailesi, yakınlarına immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiğini ve hastanın bu nedenle öldüğünü iddia etti. Aile, söz konusu olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen hastane mühürlendi.Sosyal medyada bir gazeteci tarafından olayın ardından paylaşılan videoda ise immün plazma ile limon suyunun birbirlerine dışarıdan ne kadar benzediğine dikkat çekilerek, yetkililere bu konu hakkında harekete geçmesi çağrısında bulundu.Uttar Pradesh Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hastaneden alınan immün plazma örneklerinin teste gönderildiğini aktardı.Pathak, “Test raporu birkaç saat içinde gelecek. Davada suçlu bulunanlara karşı katı önlemler alınacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistanda-9-kisiyi-olduren-kaplan-polisin-duzenledigi-operasyonla-olduruldu-1062135588.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104173/71/1041737153_35:0:1100:799_1920x0_80_0_0_e342534f3bdfb9cdf177fbb204d388a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, immün plazma, immün plazma tedavisi, limon, hastane, ameliyat, dang humması
hindistan, immün plazma, immün plazma tedavisi, limon, hastane, ameliyat, dang humması

Hindistan'da 'İmmün plazma yerine limon suyu enjekte edilen hasta öldü' iddiası

05:14 21.10.2022
© FlickrLimon
Limon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde dang humması hastası olan bir kişiye immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiği ve hastanın bu nedenle öldüğü iddia edildi.
Hindistan’da Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Allahabad kentinde dang humması hastası olan bir kişinin ailesi, yakınlarına immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiğini ve hastanın bu nedenle öldüğünü iddia etti.
Aile, söz konusu olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen hastane mühürlendi.
Sosyal medyada bir gazeteci tarafından olayın ardından paylaşılan videoda ise immün plazma ile limon suyunun birbirlerine dışarıdan ne kadar benzediğine dikkat çekilerek, yetkililere bu konu hakkında harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Uttar Pradesh Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hastaneden alınan immün plazma örneklerinin teste gönderildiğini aktardı.
Pathak, “Test raporu birkaç saat içinde gelecek. Davada suçlu bulunanlara karşı katı önlemler alınacak" dedi.
5 yaşında olan Yaşma adlı Amur kaplanı, Krasnoyarsk'taki Roev Ruçey Flora ve Fauna Parkı'nın çitle çevrili bir bölümünde adaptasyon sürecinden geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
DÜNYA
Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonla öldürüldü
10 Ekim, 02:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала