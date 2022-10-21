https://sputniknews.com.tr/20221021/dolar-1860-sinirinda-gram-altin-dusuyor-1062555684.html

Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor

Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor

Dolar dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmesinin ardından bu sabah güne 18.59 sınırında başladı. Düşüşü süren gram altın ise 970 liradan... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T09:28+0300

2022-10-21T09:28+0300

2022-10-21T09:28+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

yarım gram altın

gram altın

gram fiyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL, 18.60 sınırında işlem görüyor. Kur dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.Euro/TL, 18.18 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1622 dolar civarında seyrediyor. Altında kayıp bu hafta yüzde 1,2 olduİç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1634 lira, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın