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https://sputniknews.com.tr/20221021/dolar-1860-sinirinda-gram-altin-dusuyor-1062555684.html
Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor
Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor
Dolar dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmesinin ardından bu sabah güne 18.59 sınırında başladı. Düşüşü süren gram altın ise 970 liradan... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T09:28+0300
2022-10-21T09:28+0300
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Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL, 18.60 sınırında işlem görüyor. Kur dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.Euro/TL, 18.18 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1622 dolar civarında seyrediyor. Altında kayıp bu hafta yüzde 1,2 olduİç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1634 lira, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.
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Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor

09:28 21.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmesinin ardından bu sabah güne 18.59 sınırında başladı. Düşüşü süren gram altın ise 970 liradan alıcı buluyor.
Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar/TL, 18.60 sınırında işlem görüyor. Kur dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.
Euro/TL, 18.18 civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1622 dolar civarında seyrediyor. Altında kayıp bu hafta yüzde 1,2 oldu

İç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1634 lira, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
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