https://sputniknews.com.tr/20221021/dolar-1860-sinirinda-gram-altin-dusuyor-1062555684.html
Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor
Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor
Dolar dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmesinin ardından bu sabah güne 18.59 sınırında başladı. Düşüşü süren gram altın ise 970 liradan... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T09:28+0300
2022-10-21T09:28+0300
2022-10-21T09:28+0300
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Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL, 18.60 sınırında işlem görüyor. Kur dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.Euro/TL, 18.18 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1622 dolar civarında seyrediyor. Altında kayıp bu hafta yüzde 1,2 olduİç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1634 lira, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html
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dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın
dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın
Dolar 18.60 sınırında, gram altın düşüyor
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Dolar dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmesinin ardından bu sabah güne 18.59 sınırında başladı. Düşüşü süren gram altın ise 970 liradan alıcı buluyor.
Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar/TL, 18.60 sınırında işlem görüyor. Kur dün 18.6150 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.
Euro/TL, 18.18 civarında işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1622 dolar civarında seyrediyor. Altında kayıp bu hafta yüzde 1,2 oldu
İç piyasada gram altın 970 lira, çeyrek altın 1634 lira, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.