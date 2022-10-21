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CHP'den kimyasal silah iddiasına tepki: 'Mehmetçiğimizin sicili temiz'
CHP'den kimyasal silah iddiasına tepki: 'Mehmetçiğimizin sicili temiz'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına CHP'den de tepki geldi. Parti Sözücü, "Mehmetçiğimizin... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T16:35+0300
2022-10-21T16:35+0300
politika
chp
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kimyasal silah
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepki geldi.Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörün en yoğun olduğu zamanlarda bile kimyasal silaha başvurmadığını söyledi.Öztrak, "Mehmetçiğimizin sicili temizdir. böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-parti-sozcusu-celik-tskyi-kimyasal-kullanmakla-suclayanlar-alcak-bir-iftira-sebekesinin-parcasi-1062513017.html
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chp, tsk, kimyasal silah
chp, tsk, kimyasal silah

CHP'den kimyasal silah iddiasına tepki: 'Mehmetçiğimizin sicili temiz'

16:35 21.10.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına CHP'den de tepki geldi. Parti Sözücü, "Mehmetçiğimizin sicili temizdir'' dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepki geldi.
Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörün en yoğun olduğu zamanlarda bile kimyasal silaha başvurmadığını söyledi.
Öztrak, "Mehmetçiğimizin sicili temizdir. böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçası
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