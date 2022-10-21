https://sputniknews.com.tr/20221021/chpden-kimyasal-silah-iddiasina-tepki-mehmetcigimizin-sicili-temiz-1062571511.html

CHP'den kimyasal silah iddiasına tepki: 'Mehmetçiğimizin sicili temiz'

CHP'den kimyasal silah iddiasına tepki: 'Mehmetçiğimizin sicili temiz'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına CHP'den de tepki geldi. Parti Sözücü, "Mehmetçiğimizin... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T16:35+0300

2022-10-21T16:35+0300

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politika

chp

tsk

kimyasal silah

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepki geldi.Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörün en yoğun olduğu zamanlarda bile kimyasal silaha başvurmadığını söyledi.Öztrak, "Mehmetçiğimizin sicili temizdir. böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-parti-sozcusu-celik-tskyi-kimyasal-kullanmakla-suclayanlar-alcak-bir-iftira-sebekesinin-parcasi-1062513017.html

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