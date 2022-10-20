AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçası
08:13 20.10.2022 (güncellendi: 08:24 20.10.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden TSK'ya yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."
Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 20, 2022