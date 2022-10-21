Bilal Erdoğan: Bugünün gençlerinin en büyük imtihanı sosyal medya kaynaklı yüzeysellik

"Bugün hakikaten Cumhurbaşkanı'mızın dünya çapındaki saygınlığını, dünyadaki ağırlığını, yerini düşündüğümüz zaman hamdolsun diyoruz. Yani ülkemizin başına gerçekten bu millete yaraşır bir lider geldiği için, bu milletin değerlerini taşıyan, bu milletin hukukunu koruyan bir lider geldiği için hamdolsun diyoruz. Biz de çocukları olarak, ailesi olarak, bunun için 'ya işte akşam yemeğine niye gelmiyor, sabah efendim niye gidiyor, niye az görüyoruz, niye beraber bir şey yapamıyoruz?' diye sorgulamamayı, buna kızmamayı, üzülmemeyi, çok öncelerden öğrendik. Dolayısıyla hatta 1988-1989 yıllarında ilk defa Refah Partisi Kadın Kolları kuruldu. Ondan sonra anne de gitti ama biz babaannemle yan yana dairelerimizde dedem rahmetli olmuştu, babaannem bakardı, ederdi. Yani bir şekilde görev bölüşümüyle bu işler yönetilirdi ve hamdolsun biz de şimdi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, işte nasıl gençlerimizin eğitimde daha büyük işler yapmalarını, kendilerine daha büyük hedefler koymalarını sağlayabiliriz buna kafa yoruyoruz."