https://sputniknews.com.tr/20220920/bilal-erdogan-imam-hatipler-inanmayanlar-icin-bile-bir-degerdir-1061433252.html

Bilal Erdoğan: İmam hatipler inanmayanlar için bile bir değerdir

Bilal Erdoğan: İmam hatipler inanmayanlar için bile bir değerdir

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İmam hatiplerin ülkemiz için ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmiyoruz. İmam hatipler... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T18:57+0300

2022-09-20T18:57+0300

2022-09-20T18:58+0300

bilal erdoğan

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Önder İmam Hatipliler Derneğince, Cemile Sultan Korusu'nda ‘Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları’ başlıklı sunum yapıldı.Toplantıya katılan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin kamuoyunda doğru bilinen yanlışlar üzerine uzun süredir bir çalışma yaptığını anlattı.Önder'in bunu gerek sosyal medya, gerekse kendi mecralarında anlatmaya çalıştığını anlatan Erdoğan, "Mesela 'sizce Türkiye'de öğrencilerin ne kadarı imam hatibe gidiyor?' diye sorsak burada çıkan ortalama eminim realitenin çok üstünde çıkacaktır. 'Sizce imam hatip liselerinde ne kadar matematik dersi var?' dense gerçek rakamın altında çıkacaktır. Benim bizzat bildiğim gerçeklerle imam hatip gerçeğini toplumun yarısının bilmediğine şahit oluyoruz. Hakikaten olması gerektiği şekli ile doğru bilgilendirmeyle bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.Erdoğan, imam hatip okullarının, Türkiye'nin din eğitimine ürettiği özgün bir çözüm ve model olduğunu vurgulayarak, bunun Doğu ve Batı'yı çok iyi bilen kendi ayaklarının bastığı topraklardan, kimliğinden, değerlerinden vazgeçmeden gelişmeye açık bir vizyonu öngören bir anlayış olduğunu aktardı.İmam hatiplerin bu anlayışın bir çözümü olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:‘Türkiye için çok gerekli olduklarını düşünüyorum’Erdoğan, imam hatiplerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un durduğu yerdeki ekolü temsil ederek modern, aydın Müslümanlar yetiştirmeyi hedefleyen okullar olduğunu söyledi.Bu okullarda din eğitiminin yanında diğer okullarda ne eğitim varsa onun yerine getirildiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:Bilal Erdoğan, başka İslam ülkelerinde benzer konularda sorunlar yaşandığını anlatarak, o ülkelerin de imam hatip modeline ihtiyaç duyduklarını gördüklerini ifade etti.‘İmam hatiplerin ülkemiz için ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmiyoruz’Bu modeli diğer İslam ülkelerine anlatmak ve ihraç etmek yerine içeride imam hatiplilere haksızlık yapıldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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bilal erdoğan