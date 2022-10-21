https://sputniknews.com.tr/20221021/bakan-soylu-ttb-baskani-alcakca-iftira-atip-pkknin-propagandasina-yeltendi-1062548807.html

Bakan Soylu: TTB Başkanı alçakça iftira atıp, PKK’nın propagandasına yeltendi

Bakan Soylu: TTB Başkanı alçakça iftira atıp, PKK’nın propagandasına yeltendi

İçişleri Bakanı Soylu, TTB Başkanı Fincancı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialarına tepki göstererek, "Türk Tabipler Birliği Başkanı her zaman... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T01:04+0300

2022-10-21T01:04+0300

2022-10-21T01:10+0300

dünya

süleyman soylu

fethiye

mülkiye teftiş kurulu başkanlığı

şebnem korur fincancı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethiye'de bir otelde düzenlenen, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısında, sabah katıldığı Göç Kurulu Toplantısında, göç çalışmaları üzerine değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın eski topraklarında kurulan ülkelerin hemen hemen hepsinde ciddi bir istikrarsızlık ve savrulma olduğunu ifade eden Soylu, Afrika'da önemli petrol ve elmas yataklarına sahip ülkelerin vatandaşlarının da kendilerini göç yolunda bulduğunu kaydetti.Soylu, "Darbelerle, terörle bunu yapmaya çalıştılar. Mesele sadece ülkenin zenginliğinin veya ülkenin fakirliğinin olup olmamasıyla ilgili değildir. Türkiye 40 yıl terörle mücadele etti. 60 yıldır da darbeci vesayet yapılarıyla kıran kırana mücadele veriyor. Bu ülke petrol zengini değil, elmas madenleri yok. Peki bunu nasıl başarmaktadır? İfade etmeliyim ki Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devletinin ilk başlangıcından süzüp getirdiği bir akılla, gelenekle bunu yapmaktadır" diye konuştu.Kolluk kuvvetlerinden kamu kurum kuruluşlarına kadar birçok kurumun 200 yıla yakın ömrü olduğunu vurgulayan Soylu, bazılarının bu kurumlara sürekli attığı iftiraların işe yaramayacağını dile getirdi.'Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya, terör örgütüne bir koruma sağlamaktır'Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığını belirten Soylu, şöyle konuştu:Soylu, iftira girişiminin, yabancılardan, içerideki ihanet çetelerine kadar Türkiye'nin karşısındaki ittifakla nasıl irtibatta olduklarının da net bir göstergesi olduğunu söyledi."Türk Tabipler Birliği kurumunun başında böyle bir müfterinin, ülke ve millet düşmanının bulunması milletin kanına dokunmaktadır" diyen Soylu, "Terör örgütünü isim vermeden, kırıp dökmeden sözde kınayanlar, Türkiye'ye yapılan bu iftiraya bakalım ne diyecekler. Tam da bugün onun bir sınavı ve bir imtihanı. Bu coğrafyada herkes için o kadar çok imtihan var ki, samimiyetsizler bu imtihanlarla her zaman yüz yüze kalacaklar" ifadelerini kullandı.Soylu, Yunanistan'a göçte uyguladığı şiddet konusunda tek söz söyleyemeyenlerin, kendi ordularına yapılan iftiraya da sessiz kalacaklarına hep birlikte şahitlik edeceklerini belirtti.Yunanistan'ın yaptığı geri itme zulmünün "çiğ bir devlet olmasından kaynaklandığını" belirten Soylu, şöyle konuştu:Soylu, mülkiye müfettişliğinin başından itibaren usta çırak alışkanlığını devam ettiren bir meslek olduğunu ifade etti.15 Temmuz süreci öncesi ve sonrasındaki görev yoğunluğu yaşandığını belirten Soylu, bu yıl 56 mülkiye müfettişinin 271 teftişi gerçekleştirdiğini ve teftişler sonucunda 273 rapor düzenlendiğini bildirdi.Amaçlarının sadece ceza vermek olmadığını, rehberliğin de en önemli görevleri arasında bulunduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:Soylu, ülkede milyonlarca erkeğe, kadına şiddet konusunda bilgi verdiklerini, uyuşturucuyla mücadelede özellikle çocuk ve gençlere bunun sonucunun nereye varabileceğine yönelik programlar yaptıklarını söyledi.Sadece "olay olsun ve olduktan sonra da aydınlatmaya çalışalım" gibi bir mantık içerisinde olmadıklarını belirten Soylu, "Bazen birçok kampanyayı bir arada yürütüyoruz. Geçen yıl neredeyse 50 milyona yakın AFAD eğitim kampanyası yaptık. Bu yıl yine 60 bin AFAD tatbikatı yaptık, gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Bunlar ülkede ilk kez gerçekleştirilen tatbikatlar. İlk kez bazı kurumların bir araya gelerek gerçekleştirdiği tatbikatlar. Bunlar bir taraftan devlet mekanizmasının, kurumlarımızın, milletimizin bu konularla karşı karşıyla kaldığında nasıl hareket edeceğimizi ortaya koyuyor ve farkındalık da oluşturmaya çalışıyor. Mekanizmanın işlemesini sağlıyoruz" diye konuştu.Bundan sonraki çalışmalarının da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:Türkiye'nin, kim ne derse desin terör koridoru oluşturmak isteyenlere müsaade etmeyeceğine dikkati çeken Soylu, ambargolardan yılmayan bir Türkiye tablosunun birinci asrın bilançosu olacağını söyledi.Soylu, amaçlarının 100 yıl sonra bakıldığında, bir gurur abidesi olarak Türkiye'yi yapabileceklerinin en üst seviyesine taşımak olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Soylu, konuşmasının ardından toplantıya katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221020/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1062531750.html

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süleyman soylu, fethiye, mülkiye teftiş kurulu başkanlığı, şebnem korur fincancı