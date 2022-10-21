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https://sputniknews.com.tr/20221021/abdnin-butce-acigi-2022-mali-yilinda-14-trilyon-dolar-oldu-1062577317.html
ABD'nin bütçe açığı 2022 mali yılında 1.4 trilyon dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı 2022 mali yılında 1.4 trilyon dolar oldu
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azalışla 1.4 trilyon dolar olarak kaydedildi. 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T19:22+0300
2022-10-21T19:22+0300
ekonomi
abd
abd hazine bakanlığı
bütçe açığı
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ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona eren 2022 mali yılının son ayında, federal hükümetin bütçe açığı 429.7 milyar dolar olarak hesaplandı.Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 64.9 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıktı.Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin eylülde 173.5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.Hükümetin gelirleri, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 artarak 487.7 milyar dolara, harcamaları da yüzde 75 artışla 917.4 milyar dolara yükseldi.Federal hükümetin 2022 mali yılında gelirleri artarken harcamaları azaldıABD federal hükümetinin 2022 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1.4 trilyon dolar oldu.Ülkenin bütçe açığı 2021 mali yılında 2.8 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azaldı.Söz konusu dönemde bütçe açığındaki yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık azalış, ABD'nin mali pozisyonunda bu zamana kadar kaydedilen en büyük yıllık iyileşme oldu.Federal hükümetin 2022 mali yılındaki harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 8 azalışla 6.3 trilyon dolara gerilirken, gelirleri yüzde 21 artışla 4.9 trilyon dolara çıktı.ABD'nin bütçe açığı 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar ile federal hükümetin Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de verdiği 3.1 trilyon dolarlık tarihi açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221020/axios-abd-ara-secimlerden-sonra-ukraynaya-yardimi-sonlandirabilir-1062543529.html
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abd, abd hazine bakanlığı, bütçe açığı
abd, abd hazine bakanlığı, bütçe açığı

ABD'nin bütçe açığı 2022 mali yılında 1.4 trilyon dolar oldu

19:22 21.10.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azalışla 1.4 trilyon dolar olarak kaydedildi.
ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.
Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona eren 2022 mali yılının son ayında, federal hükümetin bütçe açığı 429.7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 64.9 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıktı.
Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin eylülde 173.5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.
Hükümetin gelirleri, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 artarak 487.7 milyar dolara, harcamaları da yüzde 75 artışla 917.4 milyar dolara yükseldi.

Federal hükümetin 2022 mali yılında gelirleri artarken harcamaları azaldı

ABD federal hükümetinin 2022 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1.4 trilyon dolar oldu.
Ülkenin bütçe açığı 2021 mali yılında 2.8 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azaldı.
Söz konusu dönemde bütçe açığındaki yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık azalış, ABD'nin mali pozisyonunda bu zamana kadar kaydedilen en büyük yıllık iyileşme oldu.
Federal hükümetin 2022 mali yılındaki harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 8 azalışla 6.3 trilyon dolara gerilirken, gelirleri yüzde 21 artışla 4.9 trilyon dolara çıktı.
ABD'nin bütçe açığı 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar ile federal hükümetin Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de verdiği 3.1 trilyon dolarlık tarihi açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığı olmuştu.
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