https://sputniknews.com.tr/20221021/60-milyon-metrekare-hazine-arazisi-ceviz-badem-ve-aromatik-bitki-uretimi-icin-kiralanacak-1062568572.html

60 milyon metrekare hazine arazisi ceviz, badem ve aromatik bitki üretimi için kiralanacak

60 milyon metrekare hazine arazisi ceviz, badem ve aromatik bitki üretimi için kiralanacak

2023 bütçe gerekçesinde tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi başlığı altından aromatik bitkililerin ile ceviz ve badem gibi ürünlerin üretilmesine... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T15:14+0300

2022-10-21T15:14+0300

2022-10-21T15:14+0300

türkiye

tbmm plan ve bütçe komisyonu

tbmm

bütçe

bütçe teklifi

cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçe taslağını Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Bütçe görüşmeleri bugün başladı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin sunuşu ile bütçe maratonu başlamış oldu.2023 bütçe gerekçesinde tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi bölümünde 58 bin 410 çiftçiye, 622 milyon 770 bin metrekarelik hazine taşınmazının kiralandığı belirtildi.Aromatik bitkilerin ithalatı azaltılacakBütçe gerekçesinde tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere bu bitki türlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlara hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı sağlandığı vurgulandı. Bu kapsamda Hazine taşınmazlarının belirli programlar dâhilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği vurgulandı.Ceviz ve badem üretiminde verimli bölgeler belirlenecek2023 bütçesi ile birlikte başta ceviz, badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya vb. türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmalarına devam edilecek. 2023-2025 döneminde başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbı, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği amaçlı kiralanmak üzere toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak.Satışlar da devam edecekVatandaşların hazine ile olan mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla yürütülen satış faaliyetleri de 2023 bütçe döneminde de devam edilecek. Bu kapsamda 2023-2025 döneminde toplam 60 bin vatandaşın daha mülkiyet sorunu çözülerek tapuları verilmesi hedefleniyor. 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla 880 bin hak sahibine yaklaşık 624 bin taşınmaz satıldı. Satış bedeli yaklaşık 15 milyar TL’den 11.4 milyar TL’si tahsil edildi. Geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenecek.

https://sputniknews.com.tr/20221017/2023-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1062416540.html

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tbmm plan ve bütçe komisyonu, tbmm, bütçe, bütçe teklifi, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı