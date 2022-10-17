https://sputniknews.com.tr/20221017/2023-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1062416540.html
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T19:30+0300
2022-10-17T19:30+0300
2022-10-17T19:35+0300
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
19:30 17.10.2022 (güncellendi: 19:35 17.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.