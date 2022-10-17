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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

19:30 17.10.2022 (güncellendi: 19:35 17.10.2022)
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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