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Truss'ın istifasının ardından Biden’dan açıklama: Müttefikliğimiz değişmeyecek
Truss'ın istifasının ardından Biden’dan açıklama: Müttefikliğimiz değişmeyecek
ABD Başkanı Biden, istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss'a birçok konudaki işbirliği için teşekkür ederek, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T19:28+0300
2022-10-20T19:29+0300
dünya
liz truss
abd
ingiltere
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ABD Başkanı Joe Biden, Truss'ın istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim dosttur, bu gerçek asla değişmeyecek" ifadesini kullandı.Ukrayna başta olmak üzere birçok konuda ABD ile yaptığı işbirliğinden dolayı Truss'a teşekkür eden Biden, "Ülkelerimizin karşılaştığı küresel zorluklarla mücadele ederken İngiltere hükümeti ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/britanya-basbakani-liz-truss-6-hafta-dayanabildi-istifasini-acikladi-1062528930.html
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liz truss, abd, ingiltere, joe biden
liz truss, abd, ingiltere, joe biden

Truss'ın istifasının ardından Biden’dan açıklama: Müttefikliğimiz değişmeyecek

19:28 20.10.2022 (güncellendi: 19:29 20.10.2022)
© İHA / AL DRAGOJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA / AL DRAGO
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ABD Başkanı Biden, istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss'a birçok konudaki işbirliği için teşekkür ederek, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim dosttur, bu gerçek asla değişmeyecek" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Truss'ın istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim dosttur, bu gerçek asla değişmeyecek" ifadesini kullandı.
Ukrayna başta olmak üzere birçok konuda ABD ile yaptığı işbirliğinden dolayı Truss'a teşekkür eden Biden, "Ülkelerimizin karşılaştığı küresel zorluklarla mücadele ederken İngiltere hükümeti ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.
Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.
Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
DÜNYA
Britanya tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu: Liz Truss istifasını açıkladı
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