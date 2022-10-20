https://sputniknews.com.tr/20221020/trussin-istifasinin-ardindan-bidendan-aciklama-muttefikligimiz-degismeyecek-1062537363.html

Truss'ın istifasının ardından Biden’dan açıklama: Müttefikliğimiz değişmeyecek

Truss'ın istifasının ardından Biden’dan açıklama: Müttefikliğimiz değişmeyecek

ABD Başkanı Biden, istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss'a birçok konudaki işbirliği için teşekkür ederek, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T19:28+0300

2022-10-20T19:28+0300

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dünya

liz truss

abd

ingiltere

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden, Truss'ın istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim dosttur, bu gerçek asla değişmeyecek" ifadesini kullandı.Ukrayna başta olmak üzere birçok konuda ABD ile yaptığı işbirliğinden dolayı Truss'a teşekkür eden Biden, "Ülkelerimizin karşılaştığı küresel zorluklarla mücadele ederken İngiltere hükümeti ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221020/britanya-basbakani-liz-truss-6-hafta-dayanabildi-istifasini-acikladi-1062528930.html

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