Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221020/thynin-italya-seferleri-iptal-1062516539.html
THY'nin İtalya seferleri iptal
THY'nin İtalya seferleri iptal
İtalya'daki havalimanı grevi nedeniyle THY'nin 21 Ekim'deki seferleri iptal edildi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:37+0300
2022-10-20T11:37+0300
türkiye
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
italya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060789349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1190caa320e386cd0498f6fbaa5f0863.jpg
Türk Hava Yolları'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/fransada-yuzbinlerce-kisi-hayat-pahaliligina-karsi-maaslarda-artis-talebiyle-greve-cikti--1062456860.html
türkiye
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060789349_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee23ef23013172616d5e4759bf5fcec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, thy, thy, türk hava yolları (thy), italya
türkiye, thy, thy, türk hava yolları (thy), italya

THY'nin İtalya seferleri iptal

11:37 20.10.2022
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
Abone olTelegram
İtalya'daki havalimanı grevi nedeniyle THY'nin 21 Ekim'deki seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
DÜNYA
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
18 Ekim, 18:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала