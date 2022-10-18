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Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
Fransa'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı sendikaların çağrısıyla ülkenin birçok kentinde yüzbinlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'teki... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T18:16+0300
2022-10-18T18:26+0300
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enflasyon
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Fransa genelinde sendikaların çağrısıyla birçok meslek grubu, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle greve gitti.Farklı sendikaların çağrısıyla toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep ediyor.Fransa'nın demiryolu işletmecisi SNCF işçilerinin greve katılımıyla tren seferlerinde aksamalar nedeniyle ulaşım, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok sektörde de ciddi aksamalar yaşandı.Başkent Paris'teki eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. SNCF işçileri, yeni personel alımı talep ederken, eylül sonundan bu yana grevdeki akaryakıt işçileri kazançlarına "muadil ödeme" talep ediyor.Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Ekim'de hayat pahalılığına karşı bir gösteri yapılmıştı. Organizatörlere göre protestoda, 140 bin kişi yürümüştü.
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fransa, eylem, enflasyon, polis
fransa, eylem, enflasyon, polis

Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı

18:16 18.10.2022 (güncellendi: 18:26 18.10.2022)
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDFransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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Fransa'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı sendikaların çağrısıyla ülkenin birçok kentinde yüzbinlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'teki gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı.
Fransa genelinde sendikaların çağrısıyla birçok meslek grubu, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle greve gitti.
Farklı sendikaların çağrısıyla toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep ediyor.
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDFransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
Fransa'nın demiryolu işletmecisi SNCF işçilerinin greve katılımıyla tren seferlerinde aksamalar nedeniyle ulaşım, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok sektörde de ciddi aksamalar yaşandı.

Başkent Paris'teki eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDFransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
Fransa'da yüzbinlerce kişi, hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle greve çıktı
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
SNCF işçileri, yeni personel alımı talep ederken, eylül sonundan bu yana grevdeki akaryakıt işçileri kazançlarına "muadil ödeme" talep ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Ekim'de hayat pahalılığına karşı bir gösteri yapılmıştı. Organizatörlere göre protestoda, 140 bin kişi yürümüştü.
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