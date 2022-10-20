Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221020/siber-daire-baskanligi-uzmanlari-maden-ocagindaki-karakutuya-inceliyor-1062508018.html
Siber Daire Başkanlığı uzmanları maden ocağındaki 'karakutu'ya inceliyor
Siber Daire Başkanlığı uzmanları maden ocağındaki 'karakutu'ya inceliyor
Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler, maden ocağında el konulan cihazlardaki... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T00:44+0300
2022-10-20T00:44+0300
karakutu
bartın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062507873_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_faf3b414a3ec3e212de2a885bdf7c0a9.jpg
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma 6 savcı tarafından sürdürülüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, bilirkişi heyeti ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, maden ocağının anlık takibinin yapıldığı teknik binada incelemelerini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler tarafından "kara kutu" tabir edilen cihazların incelemeleri sürerken, cihazların bir kısmının da Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Sensor verilerinin yanı sıra ses ve görüntü kayıtları, gaz ölçümleri, hava akış oranı gibi veriler yapılan inceleme sonrası raporlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-faciasiyla-ilgili-bilirkisi-heyetinden-ihmal-aciklamasi-1062505501.html
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062507873_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_9650db4c466b3c68ae4e9d66407a7f83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karakutu, bartın
karakutu, bartın

Siber Daire Başkanlığı uzmanları maden ocağındaki 'karakutu'ya inceliyor

00:44 20.10.2022
© İHASiber Daire Başkanlığı uzmanları
Siber Daire Başkanlığı uzmanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler, maden ocağında el konulan cihazlardaki incelemelerini sürdürüyor. Cihazların bir kısmının da incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti.
Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma 6 savcı tarafından sürdürülüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, bilirkişi heyeti ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, maden ocağının anlık takibinin yapıldığı teknik binada incelemelerini sürdürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler tarafından "kara kutu" tabir edilen cihazların incelemeleri sürerken, cihazların bir kısmının da Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Sensor verilerinin yanı sıra ses ve görüntü kayıtları, gaz ölçümleri, hava akış oranı gibi veriler yapılan inceleme sonrası raporlanacak.
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
TÜRKİYE
Amasra’daki maden faciasıyla ilgili bilirkişi heyetinden 'ihmal' açıklaması
Dün, 23:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала