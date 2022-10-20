https://sputniknews.com.tr/20221020/siber-daire-baskanligi-uzmanlari-maden-ocagindaki-karakutuya-inceliyor-1062508018.html

Siber Daire Başkanlığı uzmanları maden ocağındaki 'karakutu'ya inceliyor

Siber Daire Başkanlığı uzmanları maden ocağındaki 'karakutu'ya inceliyor

Bartın'da meydana gelen maden faciası sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler, maden ocağında el konulan cihazlardaki... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T00:44+0300

2022-10-20T00:44+0300

2022-10-20T00:44+0300

karakutu

bartın

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma 6 savcı tarafından sürdürülüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, bilirkişi heyeti ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, maden ocağının anlık takibinin yapıldığı teknik binada incelemelerini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığı'ndan uzman ekipler tarafından "kara kutu" tabir edilen cihazların incelemeleri sürerken, cihazların bir kısmının da Ankara'ya gönderildiği öğrenildi. Sensor verilerinin yanı sıra ses ve görüntü kayıtları, gaz ölçümleri, hava akış oranı gibi veriler yapılan inceleme sonrası raporlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-faciasiyla-ilgili-bilirkisi-heyetinden-ihmal-aciklamasi-1062505501.html

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