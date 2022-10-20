Selvi: Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Erdoğan

"Erdoğan, 2023 seçim stratejisini Kılıçdaroğlu’nun üzerine kurmuş. Bu yüzden Kılıçdaroğlu’na tarihi destek veriyor. Ama Kemal Bey şimdiye kadar 'Hodriye hodri' demedi. Erdoğan’ın karşısında aday olduğunu ilan edemedi. Geçmişte Özal, 'Hodri meydan' demiş, Demirel 'Hodriye hodri' diye karşılık vermiş, böylece seçimlere gidilmişti. Kılıçdaroğlu onu yapamadı. Çünkü Erdoğan 1 Haziran AK Parti grubunda, 5 Haziran’da Kızılcahamam Kampı’nda Kılıçdaroğlu’na 'Ya karşıma çık aday ol. Ya da adayını çıkar' demişti. O günden beri Kılıçdaroğlu’ndan ses yok. Oysa bildiğimiz Kemal Bey bir gece yarısı video çeker, hodri meydan derdi. Kılıçdaroğlu’nun kaçmasına gerek yoktur. Çünkü Erdoğan, kaçması için değil tam aksine karşısına aday olarak çıkması için meydan okuyor."