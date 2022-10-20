https://sputniknews.com.tr/20221020/selvi-ne-altili-masa-ne-chp-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-adayi-yapacak-kisi-erdogan-1062514231.html
Selvi: Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Erdoğan
Selvi: Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Erdoğan
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişinin Erdoğan olduğunu öne sürdü ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı ve... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T10:08+0300
2022-10-20T10:08+0300
2022-10-20T10:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
cumhurbaşkanlığı
chp
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim stratejisine ilişkin bugünkü köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu."Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan" ifadelerini kullanan Selvi, Erdoğan2ın seçim stratejini şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mehmet-ali-celebiye-rozetini-takti-1062480892.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, cumhurbaşkanlığı, chp
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, cumhurbaşkanlığı, chp
Selvi: Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Erdoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişinin Erdoğan olduğunu öne sürdü ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı ve Kılıçdaroğlu’na, 'Hodri meydan, adaysan karşıma çık' dedi" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
seçim stratejisine ilişkin bugünkü köşe yazısında
değerlendirmelerde bulundu.
"Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan" ifadelerini kullanan Selvi, Erdoğan2ın seçim stratejini şu sözlerle anlattı:
"Erdoğan, 2023 seçim stratejisini Kılıçdaroğlu’nun üzerine kurmuş. Bu yüzden Kılıçdaroğlu’na tarihi destek veriyor. Ama Kemal Bey şimdiye kadar 'Hodriye hodri' demedi. Erdoğan’ın karşısında aday olduğunu ilan edemedi. Geçmişte Özal, 'Hodri meydan' demiş, Demirel 'Hodriye hodri' diye karşılık vermiş, böylece seçimlere gidilmişti. Kılıçdaroğlu onu yapamadı. Çünkü Erdoğan 1 Haziran AK Parti grubunda, 5 Haziran’da Kızılcahamam Kampı’nda Kılıçdaroğlu’na 'Ya karşıma çık aday ol. Ya da adayını çıkar' demişti. O günden beri Kılıçdaroğlu’ndan ses yok. Oysa bildiğimiz Kemal Bey bir gece yarısı video çeker, hodri meydan derdi. Kılıçdaroğlu’nun kaçmasına gerek yoktur. Çünkü Erdoğan, kaçması için değil tam aksine karşısına aday olarak çıkması için meydan okuyor."