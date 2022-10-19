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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan patlamaya ilişkin, "Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T12:22+0300
2022-10-19T12:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Çelebi'ye rozeti takıldıAK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozeti, grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz

12:22 19.10.2022 (güncellendi: 12:37 19.10.2022)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan patlamaya ilişkin, "Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrası öğreneceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Madendeki gaz izleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Metan gazının patlaması için en az yüzde 5 ve üzeri olması gerekmektedir. Kayıtlara göre saat 18.05'te metan gazı yüzde 1 buçuğa çıkmış ve elektrik kesilmiştir. Nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Bize düşen sonuç raporu önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktır. Kesin rapor çıkana kadar her şey spekülasyondur.
Bartın'daki hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.
Hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri devlete emanettir, bunun siyasi istismarı olmaz.

Çelebi'ye rozeti takıldı

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozeti, grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
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