https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mehmet-ali-celebiye-rozetini-takti-1062480892.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan patlamaya ilişkin, "Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T12:22+0300

2022-10-19T12:22+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Çelebi'ye rozeti takıldıAK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozeti, grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı