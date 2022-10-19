Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz
12:22 19.10.2022 (güncellendi: 12:37 19.10.2022)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
Ayrıntılar geliyor
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan patlamaya ilişkin, "Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrası öğreneceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Madendeki gaz izleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Metan gazının patlaması için en az yüzde 5 ve üzeri olması gerekmektedir. Kayıtlara göre saat 18.05'te metan gazı yüzde 1 buçuğa çıkmış ve elektrik kesilmiştir. Nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Bize düşen sonuç raporu önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktır. Kesin rapor çıkana kadar her şey spekülasyondur.
Bartın'daki hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.
Hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri devlete emanettir, bunun siyasi istismarı olmaz.
Çelebi'ye rozeti takıldı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozeti, grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktıhttps://t.co/ry1s3VqhHC pic.twitter.com/ONmW6hZMIl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 19, 2022
#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor https://t.co/Ka0YzpRlyT— AA Canlı (@AACanli) October 19, 2022