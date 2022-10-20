https://sputniknews.com.tr/20221020/rus-uzman-nukleer-sanayide-rusya-ile-isbirligi-yapmak-turkiye-icin-son-derece-faydali-1062534808.html
Rus uzman: Nükleer sanayide Rusya ile işbirliği yapmak Türkiye için son derece faydalı
Rus uzman: Nükleer sanayide Rusya ile işbirliği yapmak Türkiye için son derece faydalı
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rosatom temsilcilerinin Türk iş ortaklarıyla yeni Sinop Nükleer Güç Santralinin inşası... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T18:18+0300
2022-10-20T18:18+0300
2022-10-20T18:18+0300
görüş
nükleer
sinop nükleer santrali
akkuyu
rusya
türkiye
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Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan eski Gosatomnadzor Nükleer Tesislerinin Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Denetimi Başkanı, Teknik Bilimler Doktoru Profesör Vladimir Kuznetsov, Türkiye'nin nükleer sanayide Rusya ile işbirliğini genişletmeye ilgisinin, tarafların bu alandaki yapıcı etkileşiminin kanıtı olduğunu belirterek, Türk girişimcilerin bunu gördüğünü ve bu yöndeki perspektiflerin farkında olduğunu kaydetti.Kuznetsov, “Türkiye'nin ikinci bir nükleer santral inşa etmeye hazır olması, nükleer sanayi alanında Rusya ile işbirliğinin gelişmesinden son derece memnun olduğunu gösteriyor. Açıkçası Türkiye, bu alanda yapıcı yaklaşımlar sergileyen Rusya ile etkileşime girmekten son derece memnun. Bu sadece finansman için değil, teknoloji transferinin yanı sıra dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında Türk personelinin eğitimi ve diğer konular için de geçerli. Şu anda Türk öğrenciler Moskova, St. Petersburg ve Obninsk'te eğitim görmeye devam ediyor. Yani Akkuyu NGS'nin uygulanma koşulları Türkiye için son derece faydalı. Akkuyu NGS inşaat projesinin uygulanması sırasında kazanılan yararlı deneyimin Sinop NGS'ye uygulanacağı açık. Türk girişimciler bunu görüyor ve bu yöndeki perspektiflerin çok iyi farkında” ifadelerini kullandı.Türkiye'de nükleer sanayinin bu kadar hızlı gelişmesi nedeniyle yakında bir Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi kurulmasının gerekebileceği ve Rusya'nın bu konuda Türkiye'ye yardım edebileceğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Amur Gadjiev
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nükleer, sinop nükleer santrali, akkuyu, rusya, türkiye
nükleer, sinop nükleer santrali, akkuyu, rusya, türkiye
Rus uzman: Nükleer sanayide Rusya ile işbirliği yapmak Türkiye için son derece faydalı
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Özel
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rosatom temsilcilerinin Türk iş ortaklarıyla yeni Sinop Nükleer Güç Santralinin inşası projesine katılımları konusunu görüştüklerini ifade etti.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan eski Gosatomnadzor Nükleer Tesislerinin Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Denetimi Başkanı, Teknik Bilimler Doktoru Profesör Vladimir Kuznetsov, Türkiye'nin nükleer sanayide Rusya ile işbirliğini genişletmeye ilgisinin, tarafların bu alandaki yapıcı etkileşiminin kanıtı olduğunu belirterek, Türk girişimcilerin bunu gördüğünü ve bu yöndeki perspektiflerin farkında olduğunu kaydetti.
Kuznetsov, “Türkiye'nin ikinci bir nükleer santral inşa etmeye hazır olması, nükleer sanayi alanında Rusya ile işbirliğinin gelişmesinden son derece memnun olduğunu gösteriyor. Açıkçası Türkiye, bu alanda yapıcı yaklaşımlar sergileyen Rusya ile etkileşime girmekten son derece memnun. Bu sadece finansman için değil, teknoloji transferinin yanı sıra dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında Türk personelinin eğitimi ve diğer konular için de geçerli. Şu anda Türk öğrenciler Moskova, St. Petersburg ve Obninsk'te eğitim görmeye devam ediyor. Yani Akkuyu NGS'nin uygulanma koşulları Türkiye için son derece faydalı. Akkuyu NGS inşaat projesinin uygulanması sırasında kazanılan yararlı deneyimin Sinop NGS'ye uygulanacağı açık. Türk girişimciler bunu görüyor ve bu yöndeki perspektiflerin çok iyi farkında” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de nükleer sanayinin bu kadar hızlı gelişmesi nedeniyle yakında bir Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi kurulmasının gerekebileceği ve Rusya'nın bu konuda Türkiye'ye yardım edebileceğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sinop NGS, Akkuyu NGS kadar güçlü, yani 1200 MW VVER reaktörlü 4 güç ünitesine sahip olacaksa, elbette böyle bir santralin Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne hava gibi ihtiyacı olacaktır. Bu merkez temelinde, nükleer santralin işletilmesi için operasyonel personelin eğitimine yönelik tam ölçekli eğitim araçları yerleştirerek personel eğitimine ilişkin sorunlar çözülebilir. Buna ek olarak, söz konusu merkezin yardımıyla meteorolojik hedeflerle ilgili araştırmaların yanı sıra nükleer yakıtla ilgili sorunların çözümü de mümkün olacaktır. Yani böyle bir merkez gereklidir. Rusya bu konuda Türkiye'ye yardım edebilir."